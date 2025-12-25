Φανταστική συνταγή της Martha Stewart για ψωμί σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου – Θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους

Αυτό το Χριστουγεννιάτικο ψωμί της Martha Stewart, είναι υπέροχο για τις γιορτές, καθώς μπορείτε να το μοιραστείτε με φίλους και οικογένεια. Φτιαγμένο με ζύμη που χωρίζεται εύκολα σε μικρά κομμάτια, με γλυκιά ή αλμυρή γέμιση, και σε σχήμα δέντρου, είναι ιδανικό για τις γιορτινές μέρες. Η συνταγή δεν σας δυσκολέψει.

Χρόνος προετοιμασίας: 35 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 2 ώρες και 30 λεπτά

Μερίδες: 27 ρολά

Τα σκορδοψωμάκια σχηματίζουν ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο όταν ψηθούν μαζί και διακοσμηθούν με «στολίδια» από μικρές κόκκινες πιπεριές, φρέσκα πράσινα βότανα και λευκές μοτσαρέλες σε σχήμα μαργαρίτας.

Υλικά για τη συνταγή

Ζύμη

1 κουταλάκι του γλυκού ξηρή μαγιά (όχι γρήγορης ανόδου)

4 ½ κουταλάκια του γλυκού συν μια πρέζα ζάχαρη

2 κουταλιές της σούπας ανάλατο βούτυρο, λιωμένο, και λίγο παραπάνω για το μπολ

120 ml πλήρες γάλα, σε θερμοκρασία δωματίου

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

2 μεγάλα αυγά, χτυπημένα

340 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις, και λίγο παραπάνω για πασπάλισμα

Γέμιση

1 πλάκα ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο σκόρδο (από 1 σκελίδα)

60 γρ φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό

2 κουταλιές της σούπας φρέσκo ψιλοκομμένo σχοινόπρασο

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

60 γρ φρέσκοι κόκκοι από μοτσαρέλα

Οδηγίες

Ζύμη

Στον κάδο ενός μίξερ, ανακατεύουμε τη μαγιά, 2 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό, περίπου 43 βαθμοί Κελσίου και μια πρέζα ζάχαρη.

Αφήνουμε να σταθεί μέχρι να αφρίσει, περίπου 5 λεπτά.

Προσθέτουμε το βούτυρο, το γάλα, το αλάτι, τη υπόλοιπη ζάχαρη (4 ½ κουταλάκια του γλυκού) και τα αυγά και ανακατεύουμε να ενωθούν.

Τοποθετούμε τον κάδο στο μίξερ με το εξάρτημα για ζύμη.

Προσθέτουμε αργά το αλεύρι και ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι το μείγμα να ενωθεί.

Αυξάνουμε την ταχύτητα σε μέτρια-υψηλή και χτυπάμε μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και ελαστική, περίπου 7 λεπτά.

Αλείφουμε ελαφρά ένα μεγάλο μπολ με βούτυρο. Βάζουμε τη ζύμη στο μπολ και την καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη.

Τοποθετούμε σε ζεστό, χωρίς ρεύματα, μέρος και αφήνουμε να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε μέγεθος, περίπου 1 ώρα (ή τη βάζουμε στο ψυγείο για όλη τη νύχτα και την αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το ψήσιμο).

Γέμιση

Συνδυάζουμε το βούτυρο, το σκόρδο, τον μαϊντανό, το σχοινόπρασο και το αλάτι σε ένα μικρό μπολ.

Στρώνουμε ένα ταψί με χαρτί ψησίματος.

Βγάζουμε τη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και την απλώνουμε σε ορθογώνιο 18 x 38 εκ.

Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα βοτάνων-βούτυρο πάνω στη ζύμη.

Χρησιμοποιώντας τροχό πίτσας ή ένα κοφτερό μαχαίρι, κόβουμε τη ζύμη σε λωρίδες πλάτους 1,25 εκ. Τυλίγουμε κάθε λωρίδα σε σπείρα και την κρύβουμε από κάτω.

Στη συνέχεια, τα τοποθετούμε σε σχήμα δέντρου πάνω στο ταψί, δημιουργώντας δύο σειρές με πέντε, δύο σειρές με τέσσερα, δύο σειρές με τρία, μια σειρά με δύο και μια σειρά με ένα.

Πασπαλίζουμε με το τυρί παρμεζάνα.

Καλύπτουμε χαλαρά με πλαστική μεμβράνη και αφήνουμε να φουσκώσει η ζύμη για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να μαλακώσει.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου.

Ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, 22-25 λεπτά.

Διακοσμούμε με πιπεριές, μοτσαρέλα, και φύλλα φασκόμηλου και δεντρολίβανου.

Σημειώσεις Μαγειρικής

Οι πιπεριές Sweety Drop και οι μπάλες μοτσαρέλας μπορούν να βρεθούν εύκολα στο σούπερ μάρκετ.

Προσαρμογές

Η ζύμη για το pull-apart ψωμί μπορεί να αντικατασταθεί με 450 γρ έτοιμη ζύμη πίτσας – αν είναι κατεψυγμένη.