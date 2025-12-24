Μελομακάρονα της τελευταίας στιγμής: Οι συνταγές από τρεις Έλληνες σεφ και έναν ζαχαροπλάστη, που θα σας ενθουσιάσουν

Ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά των Χριστουγέννων, είναι τα μελομακάρονα. Κάθε χρονιά ο κόσμος συρρέει στα ζαχαροπλαστεία, προκειμένου να τα προμηθευτεί, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν να φτιάχνουν τα δικά τους.

Αν φέτος θέλεις στις γιορτές να φτιάξεις τα δικά σου μελομακάρονα, τότε μπορείς να ακολουθήσεις μία από τις παρακάτω τέσσερις συνταγές ή να τις δοκιμάσεις και όλες.

Τα μελομακάρονα του Στέλιου Παρλιάρου

ΥΛΙΚΑ

Για τα μελομακάρονα

200 γρ. χυμός πορτοκαλιού

270 γρ. ηλιέλαιο

30 γρ. βούτυρο Lurpak ανάλατο, λιωμένο

600 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ. γ. μπέικιν πάουντερ

20 γρ. ζάχαρη άχνη

1 κ. γ. κανέλα σε σκόνη

1/2 κ. γ. γαρίφαλο σε σκόνη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι, ακέρωτο

500 γρ. νερό

700 γρ. ζάχαρη

1 πορτοκάλι, κομμένο στα 2

2 ξυλάκια κανέλας

100 γρ. μέλι

Για το σιρόπι

500 γρ. νερό

700 γρ. ζάχαρη

1 πορτοκάλι, κομμένο στα 2

2 ξυλάκια κανέλας

100 γρ. μέλι

Για το σερβίρισμα

250 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα, για το σερβίρισμα

200-300 γρ. μέλι για το μέλωμα, κατά προτίμηση θυμαρίσιο, ελάτης ή πεύκου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για το σιρόπι

Το φτιάχνουμε πρώτο για να προλάβει να κρυώσει: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, το κομμένο πορτοκάλι και τα ξυλάκια κανέλας. Τοποθετούμε στη φωτιά, αφήνουμε να βράσει για 1 λεπτό και αποσύρουμε. Ρίχνουμε το μέλι και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.

Για τα μελομακάρονα

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τον χυμό πορτοκαλιού, το ηλιέλαιο και το λιωμένο βούτυρο. Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και όλα τα αρωματικά μαζί. Ανακατεύουμε πολύ καλά με το χέρι και προσθέτουμε όλο μαζί το αλεύρι. Συνεχίζουμε απαλά το ανακάτεμα με το χέρι από το κέντρο προς τα έξω μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να προκύψει μια μαλακή ζύμη που να πλάθεται. Προσοχή, δεν πρέπει να παραζυμώσουμε ούτε να ανακατέψουμε υπερβολικά το μείγμα, γιατί η ζύμη θα σφίξει και θα διαχωριστεί το λάδι από τα υπόλοιπα υλικά.

Πλάθουμε μικρά οβάλ μελομακάρονα, τα ακουμπάμε από τη μία μεριά πάνω στην επιφάνεια ενός τρίφτη για σκληρό τυρί (έναν που να έχει έντονα σαγρέ όψη) ή πάνω σε μια σήτα και τα πιέζουμε ελαφρώς ώστε να αποκτήσουν ανάγλυφο σχέδιο. Τα τοποθετούμε σε σειρές πάνω σε μεγάλα ταψιά και λαμαρίνες, τα οποία έχουμε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C, στον αέρα, για 30-40 λεπτά περίπου, έως ότου πάρουν σκούρο χρυσαφί χρώμα.

Μόλις βγάλουμε κάθε ταψί από τον φούρνο ρίχνουμε λίγα λίγα τα ζεστά μελομακάρονα μέσα στο κρύο σιρόπι. Με μια κουτάλα τα γυρίζουμε για 1 λεπτό περίπου. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα αφήνουμε για λίγο πάνω σε σήτα ή μέσα σε σουρωτό, να στραγγίξουν.

Σε δύο-τρεις πιατέλες ρίχνουμε λίγο μέλι και χοντροκομμένο καρύδι. Τοποθετούμε στο κάτω μέρος μία στρώση από μελομακάρονα, τα περιχύνουμε με λίγο μέλι και τα πασπαλίζουμε με καρύδια. Από πάνω βάζουμε άλλη μια σειρά από μελομακάρονα και ξανά περιχύνουμε με μέλι και πασπαλίζουμε με καρύδια. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο, μέχρι να τελειώσουν τα μελομακάρονα.

Τα μελομακάρονα της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου

ΥΛΙΚΑ

Για τα μελομακάρονα

240 γρ. ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο

240 γρ. ελαιόλαδο ελαφρύ

50 γρ. κονιάκ

160 γρ. χυμός φρέσκου πορτοκαλιού

1 κ. γ. κοφτό σόδα μαγειρική

200 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη

1 κ. γ. κοφτό γαρύφαλλο

2 κ. γ. κοφτά κανέλα

2 πορτοκάλια ακέρωτα (ξύσμα)

900 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ. γ. κοφτά μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι

400 γρ. ζάχαρη

400 γρ. νερό

400 γρ. μέλι θυμαρίσιο

1/2 λεμόνι (ακέρωτο)

Ξύλο κανέλας

Λίγα γαρύφαλλα

Φλούδα πορτοκαλιού

Αλεσμένο φιστίκι Αιγίνης ή καρύδι (για το πασπάλισμα)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για τα μελομακάρονα

Κοσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ σε μπολ. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε άλλο μπολ βάζουμε το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το κονιάκ, τη ζάχαρη, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκαλιού. Με σύρμα τα ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί και να λιώσει η ζάχαρη.

Διαλύουμε τη μαγειρική σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, ανακατεύουμε να αρχίσει η αντίδραση και τη ρίχνουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε με το σύρμα τα υλικά. Τέλος ρίχνουμε μέσα το αλεύρι σταδιακά και ανακατεύουμε στην αρχή με το σύρμα. Όταν αρχίσει και σφίγγει, αναδιπλώνουμε με το χέρι απαλά.

Δεν την παιδεύουμε για πολύ ώρα αν θέλουμε να βγουν αφράτα ώστε να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι. Πρέπει να είναι μαλακή, λαδερή και απαλή.

Παίρνουμε ένα κομμάτι σε μέγεθος καρυδιού και ξεκινάμε να τα πλάθουμε. Τα αραδιάζουμε στο ταψί αραιά μεταξύ τους. Τρυπάμε με πιρούνι την επιφάνεια τους και κάνουμε σχέδια και τρυπούλες. Αυτό θα βοηθήσει να ρουφήξουν σωστά το σιρόπι αφού ψηθούν.

Αφού πλάσουμε τα δυο πρώτα ταψιά, τα βάζουμε στο φούρνο. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στη μεσαία σχάρα στον αέρα για περίπου 25΄ στους 160ºC.

Είναι έτοιμα όταν ροδίσουν καλά και γίνουν τραγανά. Άλλωστε η μυρωδιά τους θα σας σπάσει τη μύτη και τότε θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν τελείως. Εγώ φτιάχνω μεγάλες ποσότητες κάθε χρόνο και τα σιροπιάζω λίγα λίγα όποτε τελειώνουν.

Για το σιρόπι

Βάζουμε το μέλι και τα υπόλοιπα υλικά σε κατσαρόλα και από την ώρα που θα πάρουν βράση, βράζουμε 3΄. Ξαφρίζουμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια.

Αφού βράσει το σιρόπι το αφήνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ένταση της εστίας να είναι στο 1 ή στο 2, ίσα που να τρέμει και να σιγοβράζει. Βουτάμε τα κρύα μελομακάρονα, λίγα λίγα κάθε φορά και τα αφήνουμε για περίπου 20 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά. Έτσι μελώνουν σωστά, παραμένουν μελωμένα και αφράτα και στο στόμα θρυμματίζονται χωρίς να είναι βαριά, σκληρά και να στάζουν.

Στο τέλος όσο ακόμα είναι ζεστά τα πασπαλίζουμε με φιστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένο ή καρύδι. Σε πολλές περιοχές πασπαλίζουν με καβουρδισμένο σουσάμι και καρύδι.

Tips: Αν έχετε χρόνο, αφήστε τη ζύμη σκεπασμένη για 15 λεπτά στον πάγκο. Όσο περισσότερο ξεκουράζεται, τόσο πιο εύκολα θα πλάθεται.

Το ταψί δεν χρειάζεται αντικολλητικό χαρτί, καθώς η ζύμη είναι αρκετά λιπαρή και δεν κολλάει. Χρησιμοποιήστε αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή μαλακό αλεύρι, καλά κοσκινισμένο.

Ανακατέψτε τα υγρά υλικά και αφήστε τη ζάχαρη να μουσκέψει. Χτυπήστε καλά με το λάδι για αφράτη ζύμη και τραγανή, με μπισκοτένια υφή. Μην ζυμώνετε πολύ μόλις μαζευτεί σε μπάλα. Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή, λαδερή και να πλάθεται σαν μαλακή πλαστελίνη.

Μελώνετε τμηματικά: Αν φτιάξετε μεγάλη δόση, μελώστε τα σε δόσεις για καλύτερο αποτέλεσμα. Ψήσιμο: Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160ºC με αέρα. Ψήστε περίπου 25 λεπτά, περιστρέφοντας τα ταψιά στα μισά, μέχρι να φουσκώσουν, να ροδίσουν ομοιόμορφα και να ξεκολλούν εύκολα από το ταψί.

Σημείωση: Τα μεγάλα και χοντρά μελομακάρονα χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο για να ψηθούν σωστά. Τα ψημένα αμέλωτα μελομακάρονα τα διατηρώ μέσα σε μεγάλο αεροστεγές κουτί και τα στρώνω σειρά σειρά με αντικολλητικό χαρτί ενδιάμεσα για να μην τρίβονται. Αν τα θέλετε πιο πολύ σιροπιασμένα, απλώστε τα όλα κοντά κοντά σε ένα ταψί και περιχύστε τα σιγά σιγά. Αφήστε να τραβήξουν το σιρόπι και να ποτίσουν καλά.

Τα μελομακάρονα του Άκη Πετρετζίκη

ΥΛΙΚΑ

Για τα μελομακάρονα

400 γρ. χυμό πορτοκαλιού

400 γρ. σπορέλαιο

180 γρ. ελαιόλαδο

50 γρ. άχνη ζάχαρη

1/2 κ.γ. τριμμένο γαρίφαλο

2-3 κ.γ. κανέλα

1/4 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

ξύσμα πορτοκαλιού, από 2 πορτοκάλια

1 κιλό αλεύρι γ.ό.χ.

200 γρ. σιμιγδάλι, ψιλό

Για το σιρόπι

500 γρ. νερό

800 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

3 στικ κανέλα

3 ολόκληρα γαρίφαλα

1 πορτοκάλι, κομμένο στη μέση

150 γρ. μέλι

Για το σερβίρισμα

μέλι

καρύδια, ψιλοκομμένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για το σιρόπι

Ιδανικά ετοιμάζουμε το σιρόπι 3-4 ώρες πριν αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα, για να προλάβει να κρυώσει όταν βγουν τα μελομακάρονα από τον φούρνο.

Τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι στη φωτιά και ρίχνουμε το νερό, τη ζάχαρη, το στικ κανέλας, τα γαρίφαλα και το πορτοκάλι. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει.

Για τα μελομακάρονα

τον φούρνο στους 190ºC στον αέρα. Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και αφήνουμε στην άκρη. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ τον χυμό πορτοκαλιού, το σπορέλαιο, το ελαιόλαδο, την άχνη ζάχαρη, το γαρίφαλο, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, τη σόδα και το ξύσμα πορτοκαλιού, και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Βάζουμε σε ένα δεύτερο αρκετά μεγάλο μπολ το αλεύρι και το σιμιγδάλι, και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά στο μείγμα με τα στερεά και ανακατεύουμε πολύ απαλά με μια κουτάλα για 10-15 δευτερόλεπτα.

Πλάθουμε περίπου 75-80 μελομακάρονα των 30 γρ. σε ομοιόμορφο σχήμα διαμέτρου περίπου 3-4 εκ. Ρολάρουμε τα μελομακάρονα πάνω σε μια αράχνη για να πάρουν το χαρακτηριστικό σχήμα του μελομακάρονου και τοποθετούμε τα πρώτα 16-20 στο ταψί.

Μεταφέρουμε το ταψί στον φούρνο και ψήνουμε για περίπου 20-25 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και να πάρουν ωραίο χρώμα. Βγάζουμε από τον φούρνο και ρίχνουμε κατευθείαν με μια τρυπητή κουτάλα σε δόσεις τα καυτά μελομακάρονα στο κρύο σιρόπι. Αφήνουμε για 10-15 δευτερόλεπτα, σουρώνουμε και τα μεταφέρουμε σε μια πιατέλα.

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα μελομακάρονα. (Θα ψήσουμε περίπου σε 4-5 δόσεις.) Περιχύνουμε με μέλι, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα καρύδια και σερβίρουμε.

Tip: Η ζύμη για τα μελομακάρονα δε θέλει πολύ δούλεμα γιατί θα βγάλει το λάδι της και δε θα γίνουν τραγανά.

Τα μελομακάρονα του Γιώργου Τσούλη

Υλικά

Για το σιρόπι

800 ml νερό

800 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 στικ κανέλας

Φλούδες από 1 πορτοκάλι

500 γρ. θυμαρίσιο μέλι

Για τα μελομακάρονα

240 ml ελαιόλαδο

240 ml ηλιέλαιο

120 ml κονιάκ

Χυμό και ξύσμα από 1 πορτοκάλι

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

1 κιλό αλεύρι, μαλακό

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. σόδα, μαγειρική

1 κ.γ. γαρύφαλλο, τριμμένο

2 κ.γ. κανέλα, σε σκόνη

Για το σερβίρισμα

Καρύδια, τριμμένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.

Για το σιρόπι

Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το νερό, τη ζάχαρη, τα στικ κανέλας, τις φλούδες πορτοκαλιού, και μόλις πάρει μια βράση, αφήνουμε να σιγοβράσει για επιπλέον 4-5 λεπτά.

Μόλις διαλυθεί η ζάχαρη, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και αφήνουμε το σιρόπι στην άκρη, μέχρι να κρυώσει καλά.

Για τα μελομακάρονα

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο, το κονιάκ, το χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός. Σε ένα άλλο μπολ αδειάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, το γαρύφαλλο, την κανέλα και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

Προσθέτουμε σιγά σιγά το μείγμα με τα υγρά στο μπολ με τα στερεά και, φορώντας γάντια μιας χρήσης, ανακατεύουμε με τα χέρια, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

Πλάθουμε το μείγμα σε μπαλάκια βάρους 30 γρ. και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί του φούρνου που έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Με ένα πιρούνι, δημιουργούμε μικρές τρυπούλες στην πάνω πλευρά από το κάθε μελομακάρονο, για να ψηθούν πιο γρήγορα και για να απορροφήσουν πιο γρήγορα το σιρόπι.

Ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά, μέχρι να πάρουν ένα βαθύ χρυσαφί χρώμα.

Για τη σύνθεση

Βγάζουμε τα μελομακάρονα από τον φούρνο, τα ρίχνουμε έτσι όπως είναι καυτά μέσα στο κρύο σιρόπι και τα αφήνουμε να μουλιάσουν για 10 δευτερόλεπτα.

Αφαιρούμε τα μελομακάρονα από το σιρόπι με μία τρυπητή κουτάλα και τα μεταφέρουμε σε μια πιατέλα σερβιρίσματος. Πασπαλίζουμε τα μελομακάρονα με τριμμένα καρύδια και τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά πριν τα σερβίρουμε.

Tips: Αν θέλουμε πολύ μαλακά μελομακάρονα, τα βουτάμε στο σιρόπι για 15 δευτερόλεπτα. Η ζύμη για τα μελομακάρονα δε θέλει πολύ ζύμωμα, γιατί θα βγει το λάδι και δε θα είναι αρκετά τραγανά. Εάν έχουμε έτοιμα, κρύα τα μελομακάρονα και φτιάξουμε μετά ζεστό σιρόπι, θα πρέπει να τα βουτήξουμε μέσα για 30 δευτερόλεπτα.