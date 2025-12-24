Συγκινεί η Μελίνα Κυριακοπούλου για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Όλοι όσοι έφυγαν από τη ζωή, πιστεύω ότι θα είναι χαρούμενοι με αυτό που έγινε»

Μία πολύ μεγάλη επιτυχία του «Παρά Πέντε», είναι πως δεν αγαπήθηκαν μόνο οι πέντε βασικοί ήρωες της σειράς από το κοινό, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες, τους οποίους υποδύθηκαν με εξαιρετικό τρόπο ταλαντούχοι ηθοποιοί. Ανάμεσά τους και η Μελίνα Κυριακοπούλου, η οποία ανέλαβε τον ρόλο της «Φρίντας Παπαπαρασκευά», ξαδέλφης του Φώτη. Η καλλιτέχνις έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, και εκεί μίλησε για το reunion της λατρεμένης σειράς.

«Το reunion ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή. Ήταν μία τεράστια χαρά που βρεθήκαμε όλοι. Όταν βρεθήκαμε στο γύρισμα διαπιστώσαμε ότι έλλειπε ο ένας στον άλλον, αγκαλιές, φιλιά. Υπήρχε φοβερή συγκίνηση, έλεγα “το ζω αυτό τώρα;”.

Από τις συνεντεύξεις ακόμα, από πριν από το γύρισμα του επετειακού, όπου μας είδατε όλους μαζί. Πολύ μεγάλη συγκίνηση, 20 χρόνια!», ανέφερε αρχικά η Μελίνα Κυριακοπούλου, σχετικά με το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε».

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Την ώρα που ο Πατρίκιος Κωστής διηγούνταν τη σχέση του με τον Γεράσιμο Μιχελή, και έφτασε στο σημείο να τρέμει από συγκίνηση, από κάτω και εγώ και όλοι πάθαμε το ίδιο, δηλαδή κλαίγαμε. Είναι τραγική ειρωνεία, φοβερό.

Όλοι όσοι έφυγαν από τη ζωή, ξέρω και πιστεύω ότι θα είναι πολύ χαρούμενοι με αυτό που έγινε. Γιατί είσαι σαν να έγινε και στη μνήμη τους. Θα τους ήθελα πάρα πολύ κοντά μας. Να σου πω την αλήθεια, πραγματικά επειδή όλοι δώσαμε την ψυχή μας και την αλήθεια μας, πραγματικά τους νιώθουμε κοντά μας και ο κόσμος μας αγάπησε γιατί ήμασταν όλοι μαζί ενωμένοι και πραγματικά αγαπημένοι».