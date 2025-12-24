Μελίνα Ασλανίδου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάνει και αυτός τον αγώνα του – Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, και έχει χιλιάδες θαυμαστές που τον στηρίζουν. Τις τελευταίες ημέρες υπόθεση που αφορά τον τραγουδιστή απασχολεί ξανά τη δημοσιότητα, λίγους μήνες μετά την περιπέτεια που πέρασε το καλοκαίρι και τη γνωστοποίηση της δικαστικής του διαμάχης με μέλη της οικογένειάς του.

Οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τη Μελίνα Ασλανίδου σε έξοδό της, και εκεί την ρώτησαν για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ερμηνεύτρια απέφυγε ευγενικά να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση που έχει γίνει γνωστή αυτή την περίοδο, και τόνισε πως ελπίζει να υπάρξει δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις μιλώντας για τον συνάδελφό της είπε ότι: «Κάνει και αυτός τον αγώνα του. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη!».

«Και αγάπη, λίγο αγάπη! Τώρα είναι ημέρες αγάπης. Να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον, να πιάσουμε ο ένας τον άλλον από το χέρι και ας προχωρήσουμε με αγάπη και ομόνοια», συνέχισε η Μελίνα Ασλανίδου.