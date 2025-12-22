Στέφανος Παπαδόπουλος: Απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν μετά τη μήνυση κατά Μαζωνάκη

Η ιδιοκτησία του νυχτερινού κέντρο Can Can τελείωσε τη συνεργασία που είχε με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, μετά τη μήνυση του σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, αλλά και την αντίδραση του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Can Can διευκρινίζει ότι οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρηση, τονίζοντας συγχρόνως πως η απόφαση πάρθηκε για να μπορέσει το νυχτερινό κέντρο να διασφαλίσει τη νηφαλιότητα και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Επισημαίνεται ακόμα πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος δείχνουν την αναστάτωση που προκλήθηκε από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας σε μια σοβαρή υπόθεση, η οποία βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος, κατέθεσε πριν μερικές ημέρες τη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Η ανακοίνωση του Can-Can

Η διεύθυνση του Can Can, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της και να διευκρινίσει τα ακόλουθα: Ως ιστορικός χώρος διασκέδασης με πολυετή πορεία, λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό προς όλους τους καλλιτέχνες. Οι προσωπικές δικαστικές διαμάχες τρίτων προσώπων δεν αφορούν την επιχείρησή μας. Οι αυθόρμητες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, εξέφρασαν την αναστάτωση από την ξαφνική εμπλοκή του χώρου εργασίας μας σε μια σοβαρή υπόθεση που βρίσκεται ήδη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να προσφεύγει στη Δικαιοσύνη. Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη αφορούσε αποκλειστικά τον σεβασμό στην πολυετή καλλιτεχνική του πορεία και όχι την ουσία της εκκρεμούς υπόθεσης. Υπό το βάρος των εξελίξεων και με γνώμονα τη διασφάλιση της νηφαλιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του καλλιτεχνικού μας προγράμματος, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με τον κ. Στέφανο Παπαδόπουλο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε η εξέλιξη της υπόθεσης να συνεχιστεί απρόσκοπτα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, μακριά από τον εργασιακό χώρο και την πίεση της δημοσιότητας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσφορά ποιοτικής διασκέδασης στο κοινό μας, επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις θεσμικές διαδικασίες της Δικαιοσύνης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CAN CAN – Music Hall (@cancan_musichall)

Σημειώνεται πως σήμερα Δευτέρα το πρωί ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου προχώρησε σε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» υποστηρίζοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη και λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατηγορεί «το πρώτο όνομα στην Ελλάδα», ενώ θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Παράλληλα όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να συνεχίσει την επαγγελματική συνεργασία με τον νεαρό τραγουδιστή.

«Μου τον έφερε (σ.σ. στο νυχτερινό κέντρο) ένας γνωστός για την έναρξη του προγράμματος, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν αυτός που έκανε μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μου είπε ότι είχαν διαφορές», ανέφερε αρχικά αποκαλώντας τον Στέφανο Παπαδόπουλο ως «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται».

Στη συνέχεια υποστήριξε πως κάποιος άλλον τον παρακίνησε και πως κανονικά δεν έπρεπε να κάνει την μήνυση.

«Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν», συνέχισε.

«Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία μας στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Πήγε να κάνει ζημιά στο μαγαζί. Δεν μπορεί να είναι έναν χρόνο εκεί και να θυμηθεί δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλει στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς και το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη» κατέληξε.