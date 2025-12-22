Γιώργος Μαζωνάκης: Θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του 22χρονου – «Τα μηνύματα αποδεικνύουν τον εκβιασμό»

Στην αντεπίθεση περνά ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς αναμένεται να στραφεί κατά του Στέφανου Παπαδόπουλου, του νεαρού τραγουδιστή που τον καταγγέλλει για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στο πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο γνωστός καλλιτέχνης άμεσα, ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του για συνέργεια σε εκβίαση και ψευδή καταμήνυση.

Των Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ηδη ο γνωστός τραγουδιστής, λίγες ημέρες πριν γίνει η σε βάρος του καταγγελία, έχει απευθυνθεί και ο ίδιος με δική του καταγγελία στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά γνωστού επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Τον καταγγέλλει ότι αυτός, η αδελφή του και ο γαμπρός του τού ζητούν εκβιαστικά χρήματα επειδή το περασμένο καλοκαίρι δεν τελεσφόρησε μεταξύ τους συνεργασία για να εμφανιστεί ο δημοφιλής τραγουδιστής σε μαγαζί συμφερόντων του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γ. Μαζωνάκης έχει στα χέρια του στοιχεία, όπως μηνύματα που έλαβε προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα αμέσως μόλις έγινε η πρώτη διαρροή πως επίκειται καταγγελία σε βάρος του. Σύμφωνα με την πλευρά του τραγουδιστή, τα μηνύματα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει εκβιασμός και έχουν σταλεί από άτομα του περιβάλλοντος του επιχειρηματία, τα οποία φέρονται να απειλούσαν τον τραγουδιστή ότι η σε βάρος του καταγγελία για ασέλγεια ήταν μόνο η αρχή και ότι έπεται συνέχεια.

Εν ολίγοις, η πλευρά Μαζωνάκη υποστηρίζει ότι ο 22χρονος καταγγέλλων είναι ενεργούμενο του επιχειρηματία που «επιστρατεύτηκε» για να τον διασύρει λίγο πριν κάνει πρεμιέρα σε ανταγωνιστικό νυχτερινό μαγαζί, λόγω της μεταξύ τους διαφοράς. Οταν μάλιστα, όπως σημειώνεται, το φερόμενο θύμα λίγες εβδομάδες πριν έστελνε μηνύματα σε συνεργάτη του Μαζωνάκη (τα οποία αναμένεται να προσκομιστούν στις αρμόδιες Αρχές) ζητώντας του να μεσολαβήσει προκειμένου να εμφανίζεται μαζί του.

Ο 22χρονος ωστόσο αρνείται ότι κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την καταγγελία του. «Στόχος μας είναι η δικαίωση και μόνο. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν καταθέσαμε αγωγή ζητώντας χρήματα, αλλά μήνυση», δηλώνει στη Realnews ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

«Οργανωμένο σχέδιο»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γ. Μαζωνάκη, Μπάμπης Λυκούδης, είναι κατηγορηματικός. Σε δήλωσή του την περασμένη Πέμπτη, την ημέρα που ο νεαρός τραγουδιστής κατέθεσε τη μήνυση στην Εισαγγελία, έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης», πίσω από το οποίο βρίσκονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό το σχέδιο, κατά την πλευρά Μαζωνάκη, εξυφαίνεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αρχικά επιχειρήθηκε να ασκηθεί πίεση στον καλλιτέχνη με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια -κατά τον ισχυρισμό του- στρατολογήθηκαν πρόσωπα που προχώρησαν σε «ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες». Οπως σημειώνεται, δε, στη δήλωσή του Μπ. Λυκούδη, «περίτρανη απόδειξη ότι όλα αυτά αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου πέντε ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής».

Η καταγγελία

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα περιγράφεται στη μήνυση που έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών από τον Στ. Παπαδόπουλο, ο οποίος συμμετείχε στο σχήμα νυχτερινoύ κέντρου. Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνεργασίας βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες πιέσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά, τις οποίες συνδέει άμεσα με την εργασιακή του εξάρτηση και τον φόβο απώλειας της δουλειάς του. Ο 22χρονος περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα που, κατά τους ισχυρισμούς του, ξεκίνησαν λίγο πριν από την πρεμιέρα των εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο. Αναφέρει ότι κλήθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα για ενδεχόμενη συμμετοχή στο σχήμα και ότι, κατά την πρώτη του επίσκεψη στον χώρο, οδηγήθηκε στο καμαρίνι του Γ. Μαζωνάκη, όπου -σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του- έλαβαν χώρα περιστατικά που τον έφεραν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

«Συνοδευόμενος από τον βοηθό σκηνοθέτη έφτασα στο καμαρίνι του τραγουδιστή, έξωθεν του οποίου υπήρχε έτερο άτομο στην πόρτα, κάτι που διαπίστωσα μελλοντικά ότι συνέβαινε πάντοτε. Μπήκα στο καμαρίνι όπου και μείναμε οι δυο μας με τον τραγουδιστή με την πόρτα κλειστή. Ηδη από τα πρώτα δέκα λεπτά της παρουσίας μου εκεί, ο εγκαλούμενος προέβη σε χρήση κοκαΐνης μπροστά μου, προσφέροντάς μου και εμένα, ενώ όταν αρνήθηκα μου απάντησε ότι “είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου”. Εντέλει, απέφυγα τη χρήση ναρκωτικών λέγοντάς του ότι δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και πως δεν θα ήθελα να προβώ σε χρήση, γεγονός που σεβάστηκε».

Ο νεαρός τραγουδιστής, συνεχίζοντας την περιγραφή για γεγονότα που όπως ισχυρίζεται έλαβαν χώρα στο καμαρίνι του Γ. Μαζωνάκη, αναφέρει: «Κάποια στιγμή, ο εγκαλούμενος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, καθώς το κινητό μου τηλέφωνο χτυπούσε ασταμάτητα, λαμβάνοντας κλήσεις από φίλους μου, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν πώς πήγε η πρόβα, στην οποία εντέλει δεν έλαβα ποτέ μέρος, καθώς και από τη φίλη μου που θα με φιλοξενούσε στην Αθήνα. Μου ζήτησε, μάλιστα, να κλείσω το κινητό μου για να μην ενοχλείται, όπως και έκανα. Τότε η συζήτηση άρχισε να γίνεται πιο άβολη για εμένα, καθώς ο τραγουδιστής άρχισε να μας αποκαλύπτει ότι “τα καλύτερα σεξ της ζωής του τα έχει κάνει με άνδρες που δηλώνουν στρέιτ”, ενώ με ρωτούσε επίμονα τι μου αρέσει στο σεξ».

Ο καταγγέλλων κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενες ερωτικές προσεγγίσεις, για μηνύματα μέσω εφαρμογών που διαγράφονταν αυτόματα, καθώς και για μεσολάβηση τρίτων προσώπων του σχήματος, οι οποίοι, όπως ισχυρίζεται, του μετέφεραν ότι η επαγγελματική του εξέλιξη εξαρτάται από τη στάση του απέναντι στον επικεφαλής καλλιτέχνη. Περιγράφει, επίσης, την ψυχολογική πίεση που φέρεται να βίωνε, σημειώνοντας ότι η παραμονή του στη δουλειά συνοδευόταν από έντονο άγχος και φόβο απόλυσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο καταγγέλλων σε περιστατικό που, όπως αναφέρει, σημειώθηκε στα μέσα Απριλίου, όταν -παρουσία τρίτου προσώπου- φέρεται να δέχθηκε χυδαία χειρονομία και προσβλητικά σχόλια, γεγονός που, κατά τον ίδιο, αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας μακράς περιόδου πιέσεων και τον οδήγησε σε συναισθηματική κατάρρευση. «Κατά τη σύντομη συζήτησή μας, ο τραγουδιστής μού ζήτησε εκ νέου να βρεθούμε λέγοντάς μου “θα κανονίσουμε τίποτα;”. Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω “τι θέλετε, καφέ, φαγητό;”. Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μια χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ, έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας “το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”».

Πρεμιέρα

«Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, να συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης ο αληθινός», ήταν τα πρώτα λόγια του καλλιτέχνη, απευθυνόμενος στο κοινό του το βράδυ της Πέμπτης, στην πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδάει, απαντώντας έτσι εμμέσως στην καταγγελία. Ο Γ. Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμά του με το «Ανήκω σε εμένα», με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του, ενώ σε μια μικρή παραλλαγή του στίχου ο καλλιτέχνης είπε «δεν θέλω κανέναν, μέσα στη μοναχικότητά μου».

Λίγο αργότερα, έχοντας δίπλα του έναν μουσικό που έπαιζε μπουζούκι, είπε: «Σε αυτό το σημείο της βραδιάς, έχω την ανάγκη να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας», για να προσθέσει στη συνέχεια: «Θα ήθελα το πιο δυνατό χειροκρότημα αυτή τη στιγμή για τους μουσικούς μου και για τους τεχνικούς μου, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν μόνος».

Εξώδικο

Ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου, στο οποίο εργαζόταν την περασμένη σεζόν ο Γ. Μαζωνάκης, απέστειλε την Παρασκευή εξώδικο στον τραγουδιστή που υπογράφουν και τα συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με αυτό, ο Γ. Μαζωνάκης είχε συμφωνήσει να συνεργαστεί μαζί του και τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, είχαν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του γνωστού τραγουδιστή. Ωστόσο, η συμφωνία από την πλευρά του καλλιτέχνη δεν τηρήθηκε και εντέλει συνεργάστηκε με άλλον επιχειρηματία. Παράλληλα, στο εξώδικο υποστηρίζεται ότι ο επιχειρηματίας τού κατέβαλε ακόμη και τα έξοδα της κλινικής και του γιατρού για την εγχείρηση που έκανε ο Γ. Μαζωνάκης στα μάτια, αλλά και άλλα έξοδα, όπως διαμονές, βοηθοί και αγορές κοσμημάτων, και γι’ αυτόν τον λόγο ζητά από τον τραγουδιστή να του επιστρέψει τα χρήματα που του είχε δώσει ως προκαταβολή και είχε δαπανήσει για εκείνον.