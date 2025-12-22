Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea σε ηλικία 74 ετών

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο Βρετανός τραγουδιστής και στιχουργός Chris Rea έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Δήλωση εκ μέρους της συζύγου και των δύο παιδιών του, αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Chris. Απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, έπειτα από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ο Rea έγινε πολύ γνωστός με το τραγούδι «Driving Home for Christmas», ένα διαχρονικό αγαπημένο τραγούδι των Χριστουγέννων, και για κομμάτια όπως το «On the Beach» και το «Josephine».

Στην μουσική του συνδύαζε διάφορα είδη όπως blues, pop, soul και soft rock και είχε ηχογραφήσει 25 άλμπουμ. Πούλησε συνολικά περισσότερα από 30 εκατομμύρια άλμπουμ.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα και είχε έξι αδέλφια. «Ως Ιρλανδοϊταλός σε ένα καφέ μπαρ στο Μίντλεσμπρο, ξεκίνησα τη ζωή μου ως ξένος», είχε πει ο ίδιος.

Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία και παράλληλα έκανε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες. Είχε δουλέψει στο εργοστάσιο παγωτών του πατέρα του, και για κάποιο διάστημα σκεφτόταν να γίνει δημοσιογράφος.

Τελικά, σε ηλικία 22 ετών, έγινε μέλος του συγκροτήματος Magdalene, στο οποίο είχε προηγουμένως συμμετάσχει ο David Coverdale μετέπειτα μέλος των Deep Purple. Στη συνέχεια, έγινε μέλος ενός άλλου συγκροτήματος, των Beautiful Losers, αλλά αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα όταν του προσφέρθηκε συμβόλαιο από δισκογραφική εταιρεία και κυκλοφόρησε το 1974 το πρώτο τραγούδι του, «So Much Love».