Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea σε ηλικία 74 ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea σε ηλικία 74 ετών

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο Βρετανός τραγουδιστής και στιχουργός Chris Rea έπειτα από σύντομη ασθένεια.

Δήλωση εκ μέρους της συζύγου και των δύο παιδιών του, αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Chris. Απεβίωσε ειρηνικά στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, έπειτα από σύντομη ασθένεια, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Ο Rea έγινε πολύ γνωστός με το τραγούδι «Driving Home for Christmas», ένα διαχρονικό αγαπημένο τραγούδι των Χριστουγέννων, και για κομμάτια όπως το «On the Beach» και το «Josephine».

Στην μουσική του συνδύαζε διάφορα είδη όπως blues, pop, soul και soft rock και είχε ηχογραφήσει 25 άλμπουμ. Πούλησε συνολικά περισσότερα από 30 εκατομμύρια άλμπουμ.

Γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα και είχε έξι αδέλφια. «Ως Ιρλανδοϊταλός σε ένα καφέ μπαρ στο Μίντλεσμπρο, ξεκίνησα τη ζωή μου ως ξένος», είχε πει ο ίδιος.

Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία και παράλληλα έκανε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες. Είχε δουλέψει στο εργοστάσιο παγωτών του πατέρα του, και για κάποιο διάστημα σκεφτόταν να γίνει δημοσιογράφος.

Τελικά, σε ηλικία 22 ετών, έγινε μέλος του συγκροτήματος Magdalene, στο οποίο είχε προηγουμένως συμμετάσχει ο David Coverdale μετέπειτα μέλος των Deep Purple. Στη συνέχεια, έγινε μέλος ενός άλλου συγκροτήματος, των Beautiful Losers, αλλά αποφάσισε να ακολουθήσει σόλο καριέρα όταν του προσφέρθηκε συμβόλαιο από δισκογραφική εταιρεία και κυκλοφόρησε το 1974 το πρώτο τραγούδι του, «So Much Love».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Εορταστικό τραπέζι: Διευκρινίσεις Αναγνωστόπουλου για το κόστος

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1,17 δισ. ευρώ υπέβαλε η Ελλάδα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:47 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

L’ Espresso: «Η ρεβάνς της Ελλάδας: Ήταν ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ και πέρασε στην ανάκαμψη»

Το ιταλικό περιοδικό πολιτικής ανάλυσης «L’ Espresso» αναφέρεται στην αρχή της οικονομικής κρί...
13:29 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Αναπτύσσει όπλο για να στοχεύσει τους δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ – Τι υποστηρίζουν μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ

Δυο μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ εκφράζουν ανησυχία ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο όπλο κ...
12:55 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Επίσκεψη Φιντάν και Γκιουλέρ στη Δαμασκό – Στρατηγικές συνομιλίες για τις SDF και την ασφάλεια στη Συρία

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκ...
12:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΥΠΕΞ Δανίας: Ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου από τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Τραμπ για την Γροιλανδία

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα