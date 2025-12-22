Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 6 ονόματα για τα ψηφοδέλτια των εκλογών του 2027

  • Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώθηκαν έξι ονόματα που θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2027.
  • Στους υποψηφίους περιλαμβάνονται ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής και ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
  • Επίσης, ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας και ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου θα είναι υποψήφιοι στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

– Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

– Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

– Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

– Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

– Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

– Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

16:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

