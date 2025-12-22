Μεταξουργείο: 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβαν την κάνναβη σε σωλήνα απορροφητήρα – ΒΙΝΤΕΟ 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθησαν στο Μεταξουργείο 2 αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 20 ετών, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και πλαστογραφία.
  • Κατά τον έλεγχο της οικίας τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 328 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 3 ναρκωτικά δισκία, 13 κινητά τηλέφωνα, μαχαίρι και πλαστή ταυτότητα.
  • Μέρος της ποσότητας κάνναβης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς επιμελώς κρυμμένo σε σωλήνα απορροφητήρα της οικίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεταξουργείο: 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβαν την κάνναβη σε σωλήνα απορροφητήρα – ΒΙΝΤΕΟ 

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στην περιοχή του Μεταξουργείου, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 20 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πλαστογραφία.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των δύο αλλοδαπών στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση.

Κατά τον έλεγχο της οικίας των δύο αλλοδαπών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -328- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,
  • -3- ναρκωτικά δισκία,
  • -13- κινητά τηλέφωνα,
  • μαχαίρι και
  • πλαστή ταυτότητα.

Σημειώνεται ότι μέρος της ποσότητας κάνναβης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών επιμελώς κρυμμένo σε σωλήνα απορροφητήρα της οικίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

