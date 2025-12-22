KKE: Προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης και των διαφόρων μηχανισμών να κολλήσουν τη «ρετσινιά» του διεφθαρμένου σε όσους αντιστέκονται

KKE: Προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης και των διαφόρων μηχανισμών να κολλήσουν τη «ρετσινιά» του διεφθαρμένου σε όσους αντιστέκονται

«Η έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τη μέρα μάλιστα της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό, μόνο τυχαία δεν είναι, αντίθετα συνιστά προσπάθεια παρέμβασης και ελέγχου της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου, που δίνει μάχη ενάντια στη συγκάλυψη του εγκλήματος» τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του, σημειώνοντας ότι «είναι ενέργεια που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη».

Όπως αναπάντητη δεν μπορεί να μείνει η συκοφάντηση των αγροτών που συνολικά δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους και γι’ αυτό έχουν την αμέριστη αλληλεγγύη όλου του λαού» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Είναι προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης και των διαφόρων μηχανισμών να κολλήσουν τη “ρετσινιά” του διεφθαρμένου σε όσους αντιστέκονται και αντιπαλεύουν την πολιτική της».

17:01 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

