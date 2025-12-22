Τσουκαλάς: Οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν με αυτονομία, όχι ως εργαλεία

  • Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του ελέγχου» αναφερόμενος στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή, αλλά εξέφρασε ερωτήματα για το χρονικό σημείο της αποκάλυψης.
  • Ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε τον κίνδυνο «να εργαλειοποιούμε πρόσωπα και πράγματα για να πιεστεί ο αγώνας των αγροτών» και διερωτήθηκε για την ύπαρξη «ενιαίου κέντρου διακίνησης της πληροφόρησης».
  • Ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν «όχι ως εργαλεία αλλά με την αυτονομία που διασφαλίζει και επιτάσσει το Σύνταγμα», τονίζοντας ότι η εικόνα των ελέγχων μπορεί να γεννήσει ερωτήματα σε μια κοινωνία με έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
«Κανείς δεν είναι υπεράνω του ελέγχου» τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ενδεχόμενες παράνομες επιδοτήσεις, , εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το χρονικό σημείο της αποκάλυψης θέτει ερωτήματα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Τσουκαλάς στην εκπομπή «10 παντού» του ΟΡΕΝ με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, ότι «με παραξένεψε ότι η διαρροή προηγήθηκε των γεγονότων. Και επίσης, δεν το ήξεραν ένα μήνα πριν; Τώρα το ξέρουν που τα μπλόκα παίζουν έναν ρόλο; Χθες υπήρχε ομοιόμορφη πληροφορία από συγκεκριμένα μεγάλα ηλεκτρονικά Μέσα για το συγκεκριμένο θέμα και διερωτώμαι: υπάρχει κάποιο ενιαίο κέντρο διακίνησης της πληροφόρησης ; Αν δούμε και τις διαρροές από την εξεταστική πώς θέλει η κυβερνητική πλειοψηφία να πείσει ότι αυτό που λέει είναι σωστό, θα δούμε ορισμένες μεγάλες ιστοσελίδες που έχουν παρόμοιους τίτλους».

Εξέφρασε, παράλληλα, και τον κίνδυνο σε περίπτωση που φανεί ότι δεν υπάρχουν σκιές στη συγκεκριμένη υπόθεση «να φτάσουμε σε σημείο να εργαλειοποιούμε πρόσωπα και πράγματα για να πιεστεί ο αγώνας των αγροτών. Μακάρι να μην είναι έτσι».

Κληθείς να σχολιάσει την έφοδο του ΣΔΟΕ, επανέλαβε αρχικά ότι επί της αρχής όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο «όταν πράγματι υπάρχουν στοιχεία. Το αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι που καθιστούν αναγκαίο έναν έλεγχο αξιολογείται. Συμφωνούμε ότι οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να είναι ανεξάρτητες, κάτι που επίσης κρίνεται και αξιολογείται από τη δράση τους. Στις δημοκρατίες έχουμε λογοδοσία, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, είναι ένας μόνιμος αγώνας».

Καταλήγοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι την ώρα που τα θύματα των Τεμπών και οι αγρότες δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό αγώνα, «η εικόνα του να γίνονται δύο αντίστοιχοι έλεγχοι μέσα σε δύο ημέρες, σε μία κοινωνία όπου υπάρχει υπόστρωμα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς ειδικά το τελευταίο διάστημα και το οποίο μεγεθύνεται, μπορεί να γεννήσει ερωτήματα. Καλό είναι να υπάρξει τεκμηρίωση των στοιχείων για να μην έχουμε σκιές και καχυποψία. Θέλουμε οι ανεξάρτητες αρχές να επιβεβαιώνουν πάντα ότι λειτουργούν όχι ως εργαλεία αλλά με την αυτονομία που διασφαλίζει και επιτάσσει το Σύνταγμα».

