Βίντεο: Τεράστια καθίζηση σε κανάλι στη Βρετανία – Τουλάχιστον 10 άνθρωποι διασώθηκαν από τις πλωτές κατοικίες τους

  • Τεράστια καθίζηση άνοιξε κάτω από κανάλι στο Σροπσάιρ της Βρετανίας, οδηγώντας στην κήρυξη «μείζονος περιστατικού».
  • Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από τις πλωτές κατοικίες τους, ενώ δύο σκάφη τύπου narrowboat έπεσαν μέσα στον «κρατήρα».
  • Ένα τρίτο σκάφος παραμένει επικίνδυνα στο χείλος της καθίζησης, ενώ οι αρχές φροντίζουν για τη στέγαση των 14 κατοίκων που απομακρύνθηκαν ενόψει Χριστουγέννων.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Σροπσάιρ της Βρετανίας, όταν τεράστια καθίζηση άνοιξε κάτω από κανάλι στην περιοχή του Whitchurch, οδηγώντας στην κήρυξη «μείζονος περιστατικού» και σε επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ανθρώπων που βρίσκονταν σε πλωτές κατοικίες.

Η καθίζηση, διαστάσεων περίπου 50 επί 50 μέτρα, άρχισε να σχηματίζεται στις 04:22 τοπική ώρα τα ξημερώματα στην περιοχή Chemistry του Whitchurch, με αποτέλεσμα να αποστραγγιστεί πλήρως το τμήμα του καναλιού όπου ήταν αγκυροβολημένα σκάφη τύπου narrowboat.


Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, αφού κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες τριών σκαφών, ενώ δύο narrowboats έπεσαν μέσα στον «κρατήρα» και σήμερα βρίσκονται στον πυθμένα του καναλιού.

Ένα τρίτο σκάφος παραμένει επικίνδυνα στο χείλος της καθίζησης, με τον κίνδυνο να υποχωρήσει περαιτέρω το έδαφος.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη με «ασταθές έδαφος και ταχέως κινούμενα νερά», καθώς ξεκινούσαν την επιχείρηση διάσωσης περισσότερων από δέκα πολιτών, την ώρα που η κατάρρευση της όχθης του καναλιού επέτρεπε σε μεγάλες ποσότητες νερού να διαφύγουν προς τις γύρω εκτάσεις.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να αποφύγουν την περιοχή, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.


Ο δημοτικός σύμβουλος Andy Hall, που εκπροσωπεί το Whitchurch North, δήλωσε ότι η προτεραιότητα των αρχών είναι η φροντίδα των 14 ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Όπως ανέφερε, «έχουμε μια ομάδα που έρχεται για να δει πώς θα στεγάσουμε και θα φροντίσουμε αυτούς τους 14 κατοίκους. Είναι Χριστούγεννα, όλα τους τα υπάρχοντα, η ζωή τους είναι εκεί, και το καθήκον μας είναι να τους αγκαλιάσουμε και να τους φροντίσουμε αυτή την περίοδο. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας».

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι επιβαίνοντες στα σκάφη περιέγραψαν το περιστατικό ως κάτι που «έμοιαζε με σεισμό», προσθέτοντας: «Ήταν τρομερό για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στα σκάφη τους εκείνη την ώρα το πρωί. Το περιέγραψαν σαν να ένιωθαν σεισμό. Έχουμε χάσει μερικά σκάφη, το ένα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυθμένα της καθίζησης. Υπάρχει ένα που αιωρείται στην άκρη και θα μπορούσε να γλιστρήσει ανά πάσα στιγμή. Περισσότερο έδαφος έχει υποχωρήσει από τότε που βρισκόμαστε εδώ σήμερα το πρωί. Οι ομάδες της πυροσβεστικής και διάσωσης ήταν παντού. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους σήμερα το πρωί ήταν να διασφαλίσουν ότι όλοι ήταν ασφαλείς και εκτός των σκαφών τους».

