Αγρότες: Ανοίγει η Εγνατία Οδός στο μπλόκο Κομοτηνής το διάστημα 23-26 Δεκεμβρίου

  • Οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.
  • Η κίνηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.
  • Οι αγρότες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα».
Αγρότες: Ανοίγει η Εγνατία Οδός στο μπλόκο Κομοτηνής το διάστημα 23-26 Δεκεμβρίου

Οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Αυτή είναι η τελευταία απόφαση των αγροτών του συγκεκριμένου μπλόκου, σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αγρότες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα»..

