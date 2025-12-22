Φάμελλος: Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι «ο αγώνας των αγροτών αφορά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί έχει να κάνει με το εισόδημα των αγροτών αλλά και με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας».
  • Οι αγρότες, παρά την προσπάθειά τους να βρουν εναλλακτικά εργαλεία για την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς, «εισπράττουν αδιαλλαξία» από την κυβέρνηση.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών» και ζήτησε άμεση επίλυση από την Πολιτεία.
«Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, γιατί έχει να κάνει με το εισόδημα των αγροτών αλλά και με την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, την αποκέντρωση, τη ζωή στην ύπαιθρο και βέβαια με την κάθαρση σε ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο έχει αποκαλυφθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «οι αγρότες απ’ την πλευρά τους, μαθαίνουμε ότι θα βρουν εναλλακτικά εργαλεία για να μπορέσουν να απελευθερωθούν κάποιες δίοδοι, ώστε να υπάρχει κυκλοφορία στις εθνικές οδούς. Μαθαίνω, όμως, ότι την ίδια περίοδο από την κυβέρνηση εισπράττουν αδιαλλαξία. Διότι δεν απαντάει σε τίποτα συγκεκριμένο και, μάλιστα, έρχονται πλέον και εξώδικα από εταιρείες ενέργειας και από τη ΔΕΗ, κάτι το οποίο απεικονίζει το πόσο πιεστικό και άδικο είναι το κράτος και η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ακόμη ότι «για να πούμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά: Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα, τα οποία είναι δίκαια και αντιστοιχούν σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο και στις προτάσεις μας. Πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί και οι αγρότες πρέπει να πάνε στα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι υπόλοιποι πολίτες.

Οι δρόμοι σήμερα κλείνουν με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξαπατά και απαξιώνει τη διεκδίκηση των αγροτών. Δεν μπορεί η Πολιτεία να μην είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και να έρχονται πλέον και εξώδικα με κίνδυνο κατασχέσεων από όλους όσους χρωστάνε σήμερα οι αγρότες και οι αγρότισσες χωρίς δική τους ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει άμεσα μια επίλυση απ’ τη μεριά της Πολιτείας».

15:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

