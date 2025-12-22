Ανδρουλάκης: Το ΕΔΑΔ εξέτασε κατά προτεραιότητα την προσφυγή του για την υπόθεση των υποκλοπών

Σύνοψη από το

  • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει, κατά προτεραιότητα, την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών.
  • Την ενημέρωση για την εξέλιξη αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια εορταστικού γεύματος με δημοσιογράφους.
  • Το ΕΔΑΔ έδωσε προθεσμία στην ελληνική κυβέρνηση μέχρι 16 Φεβρουαρίου να παράσχει σχετικές εξηγήσεις.
Ανδρουλάκης: Το ΕΔΑΔ εξέτασε κατά προτεραιότητα την προσφυγή του για την υπόθεση των υποκλοπών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει, κατά προτεραιότητα, την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της απόφασης του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών.

Την ενημέρωση για την εξέλιξη αυτή έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια εορταστικός γεύματος με δημοσιογράφους.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ακόμη ότι το ΕΔΑΔ έδωσε προθεσμία στην ελληνική κυβέρνηση μέχρι 16 Φεβρουαρίου να παράσχει σχετικές εξηγήσεις.

15:40 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

