Εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Τρεις συλλήψεις

Σύνοψη από το

  • Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα μαστροπεία σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.
  • Η ομάδα δραστηριοποιούταν σε 2 καταστήματα, της Καλαμάτας και της Τρίπολης, προωθώντας στην πορνεία ενήλικες γυναίκες και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 200.000 ευρώ.
  • Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη, όπου συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Τρεις συλλήψεις

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα μαστροπεία σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το tharronews.gr, προηγήθηκε συστηματική αστυνομική έρευνα, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, καθώς και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, ενώ η περαιτέρω διερεύνησή τους οδήγησε στη διακρίβωση της δράσης της εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούταν στη κατ’ επάγγελμα μαστροπεία, τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2025.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η δράση 4 ημεδαπών και μιας Ρουμάνας, ηλικίας από 41 έως 57 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους, ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας και δραστηριοποιούταν σε 2 καταστήματα, της Καλαμάτας και της Τρίπολης, αντίστοιχα.

Όπως προέκυψε οι ανωτέρω, όντες οργανωμένοι και έχοντας στην κατοχή και χρήση τους τα καταστήματα, προωθούσαν στην πορνεία ενήλικες γυναίκες, εκμεταλλευόμενοι τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους, τα οποία στη συνέχεια νομιμοποιούσαν, ενώ υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 200.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες συνοδοί εκδίδονταν, προβαίνοντας σε συνουσία ή και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, με τους “πελάτες”, τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων, σε χώρους όπως δωμάτια ξενοδοχείων, διαμερίσματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε χθες και πρώτες πρωινές ώρες, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν 3 μέλη της οργάνωσης μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε οικίες, στα ανωτέρω καταστήματα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • 3 κινητά τηλέφωνα,
  • πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών,
  • πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,
  • απόδειξη ταμειακής μηχανής,
  • το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ.

Κατά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν 9 γυναίκες εκ των οποίων οι 6 στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΙΣΑ στηρίζει την έγκυρη ενημέρωση για τα μυοσκελετικά νοσήματα

Νέος οδικός χάρτης στην Παιδοδοντιατρική από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδοδοντιατρικής

Τι αλλάζει στα ενοίκια – Αναλυτικός οδηγός

Φοροδιαφυγή: Διήμερο λουκέτο και «καμπάνα» 20.000 ευρώ σε club από την ΑΑΔΕ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:50 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη 14χρονος που «ρήμαζε» καταστήματα σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα – Διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει από Ίδρυμα Αρωγής Ανηλίκων

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διακριβώθηκε η δράση 14χρονου που δι...
15:45 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Ανοίγει η Εγνατία Οδός στο μπλόκο Κομοτηνής το διάστημα 23-26 Δεκεμβρίου

Οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θ...
15:30 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: Δυστυχώς, φούσκωσαν τα μυαλά της

Την εκτίμησή του ότι η Μαρία Καρυστιανού «έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων» και «δυστυχώς, ...
14:35 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ: Τι απαντά για την εκτροπή κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών μπλόκων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είναι επιβεβλημένη η ρύθμιση και εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω των αγροτι...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα