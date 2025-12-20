Μεσσηνία: Μαχαιριές έπειτα από καβγά για οικονομικές διαφορές στον Πολύλοφο – Συνελήφθη 40χρονος

Χθες το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 40χρονο από το Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 50χρονου ομοεθνή του.

Όπως αναφέρει το gargalianoionline.gr, σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Πολύλοφο του Δήμου Μεσσήνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 40χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 50χρονο για οικονομικές διαφορές και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 11 εκατοστών, ενώ από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο 40χρονος δεν διέθετε νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ την αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.