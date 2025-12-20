Αρχεία Έπσταϊν: Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες – Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μικ Τζάγκερ και ο Κέβιν Σπέισι ανάμεσα στους διάσημους που απεικονίζονται

Σύνοψη από το

  • Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες στη δημοσιότητα κομμάτι των εγγράφων –κατά μεγάλο μέρος λογοκριμένα—που προέρχονται από την έρευνα για τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταϊν. Η δημοσιοποίηση αποσκοπεί να ρίξει φως στις σχέσεις του με επιρροή προσωπικότητες.
  • Μεγάλα αποσπάσματα των εγγράφων είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ». Ανάμεσα στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, φωτογραφίες δείχνουν τον Τζέφρι Έπσταϊν συντροφιά με διασημότητες όπως οι Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Μπιλ Κλίντον.
  • Η διαδικασία δημοσιοποίησης των εγγράφων θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ενώ δεν θα πρέπει να αναμένονται νέες απαγγελίες κατηγοριών. Ο θάνατος του Έπσταϊν στη φυλακή, που καταχωρίσθηκε ως αυτοκτονία, συνεχίζει να τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Επστάιν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα κομμάτι των εγγράφων –κατά μεγάλο μέρος λογοκριμένα—που προέρχονται από την έρευνα για τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος ήταν γνωστός για τις σχέσεις του με ισχυρές προσωπικότητες.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών αποσκοπεί να ρίξει φως στις σχέσεις του Νεοϋρκέζου χρηματιστή με επιρροή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, με προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, του θεάματος ή της πολιτικής.

Νόμος που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο υποχρέωσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το σύνολο των μη διαβαθμισμένων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή ως χθες, Παρασκευή. Ωστόσο η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εν τέλει αρκετές εβδομάδες, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλανς.

Έπσταϊν Άντριου
Ο πρίγκιπας Άντριου και η Γκισλέιν Μάξγουελ φωτογραφίζονται χαμογελαστοί. Φωτογραφία:
Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Εξάλλου μεγάλα αποσπάσματα είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ» τα ονόματα των οποίων αποκρύβονται «για την προστασία του θύματος» ή οι 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου που προέρχεται από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που έχουν καλυφθεί χωρίς διευκρίνιση.

Ανάμεσα στο υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, φωτογραφίες δείχνουν τον Τζέφρι Έπσταϊν συντροφιά με διασημότητες, όπως οι τραγουδιστές Μάικλ Τζάκσον και ο Μικ Τζάγκερ.

Επστάιν Τζάκσον
Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Επίσης βρίσκονται δεκάδες εικόνες λογοκριμένες με ανθρώπους που είναι γυμνοί ή ημίγυμνοι και φωτογραφίες του χρηματιστή κι άλλων ανθρώπων που έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πυροβόλα όπλα.

Η εγγύτητα του επιχειρηματία με διασημότητες ήταν ωστόσο ήδη γνωστή, ιδίως με τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος φαίνεται σε αρκετές φωτογραφίες.

Τον βλέπουμε κυρίως σε κάτι που φαίνεται ότι είναι τζακούζι, τμήμα της εικόνας καλύπτεται από ένα μαύρο τετράγωνο.

«Ο Μπιλ Κλίντον χαλαρώνει, χωρίς καμία ανησυχία. Δεν υποψιαζόταν τίποτα», αντέδρασε στο X ο Στίβεν Τσανγκ, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

«Φάρσα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση αυτή. Ωστόσο για μήνες μετά την εκλογή του δεν είχε τηρήσει την υπόσχεσή του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «φάρσα» που εργαλειοποιήθηκε από τους αντιπολιτευόμενους Δημοκρατικούς, προς μεγάλη απογοήτευση της βάσης των υποστηρικτών του «MAGA», που έχει παθιαστεί με το σκάνδαλο αυτό.

Ο πρόεδρος επικύρωσε τελικά τον νόμο που υποχρέωνε την κυβέρνησή του να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν φυσιογνωμία της νεοϋρκέζικης υψηλής κοινωνίας κατηγορείται για τη σεξουαλική εκμετάλλευση πάνω από χιλίων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και ανήλικες.

Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Άντριου –ο αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου– ο οποίος κατηγορήθηκε από ένα από τα θύματα, αλλά δηλώνει αθώος.

Ο θάνατος του χρηματιστή στη φυλακή πριν από τη δίκη του, που καταχωρίσθηκε ως αυτοκτονία από τις αρχές, τροφοδότησε πολλές θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να δολοφονήθηκε για να εμποδιστεί να εμπλέξει ονόματα από τις ελίτ, τα οποία επωφελήθηκαν από τα εγκλήματά του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ένα διάστημα είχε βρεθεί κοντά στον χρηματιστή καθώς κινούνταν στους ίδιους κύκλους, αρνείται ότι γνώριζε ο,τιδήποτε για την εγκληματική του συμπεριφορά και βεβαιώνει ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπσταϊν πολύ καιρό προτού να απασχολήσει τη δικαιοσύνη.

Η πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, η 63χρονη Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης είκοσι ετών, είναι το μόνο πρόσωπο που καταδικάστηκε στην υπόθεση αυτή.

Ο Τοντ Μπλανς δήλωσε χθες ότι δεν θα πρέπει να αναμένονται νέες απαγγελίες κατηγοριών.

