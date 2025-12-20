Τα αρχεία του Έπσταϊν αποκαλύπτουν φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Είναι ξαπλωμένος στην αγκαλιά 5 γυναικών

Ανάμεσα στα χιλιάδες αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση Έπσταϊν, είναι μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάτεν – του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – ξαπλωμένου στην αγκαλιά αρκετών γυναικών.

Η αχρονολόγητη φωτογραφία απεικονίζει έξι γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα είναι μαυρισμένα, και την χαμογελαστή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, να κοιτάζει από ψηλά.

Ο Άντριου, ο οποίος πρόσφατα καθαιρέθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους έπειτα από καιρό που τον κυνηγούσαν κατηγορίες ότι κοιμήθηκε με τη Βιρτζίνια Ρόμπερτς Γκίφρε όταν ήταν έφηβη, φοράει μαύρη γραβάτα στην αδημοσίευτη φωτογραφία.

Η νέα, αχρονολόγητη φωτογραφία του Άντριου φαίνεται να τραβήχτηκε μπροστά στο τζάκι στο σαλόνι του Sandringham House, όπου παραδοσιακά συγκεντρώνεται η βασιλική οικογένεια μετά το δείπνο την ημέρα των Χριστουγέννων .

Χαμογελώντας στην κάμερα, το μάγουλό του είναι ελάχιστα εκατοστά πάνω από τα γυμνά πόδια μιας από τις γυναίκες. Σε αυτή την ακατέργαστη σκηνή πρωταγωνιστεί η Γκισλέιν Μάξγουελ, η μαστροπός του Έπσταϊν. Ακριβώς αριστερά της είναι ορατή η κρυφή πόρτα που οδηγεί στο δωμάτιο στο Sandringham House όπου ο Γεώργιος Ε’ μετέδωσε το πρώτο του χριστουγεννιάτικο ραδιοφωνικό μήνυμα το 1932.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, καθώς οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δεν έχουν το κατάλληλο πλαίσιο.

Ο Άντριου διοργάνωσε ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια της Μάξγουελ, η οποία είναι πλέον 63 ετών, στο ιδιωτικό εξοχικό του μονάρχη στο Νόρφολκ τον Δεκέμβριο του 2000. Αργότερα, στην καταστροφική συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019, ο ίδιος θα περιέγραφε το γεγονός ως «ένα απλό Σαββατοκύριακο».

Οι καταγγελίες της 17χρονης Τζιούφρε

Ο πρώην πρίγκιπας έχει κατηγορηθεί ότι κακοποίησε σεξουαλικά την τότε 17χρονη Βιρτζίνια Τζιούφρε, αφότου είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων από τον Έπσταϊν. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2019, αλλά η δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Τζιούφρε και η δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εγγράφων από την περιουσία του Έπσταϊν έφεραν περισσότερο στο προσκήνιο τη σχέση τους.

Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε, όταν το FBI ζήτησε από τον Άντριου να υποβληθεί σε ανάκριση ως «μάρτυρας» για να βοηθήσει στην έρευνά του για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Τη δεκαετία του 2000, ο Άντριου πέρασε εβδομάδες ως φιλοξενούμενος στη βίλα του Έπσταϊν στη Φλόριντα, με το όνομα «House of Sin», όπου ανήλικες αναγκάζονταν να ντύνονται με στολές μαθήτριας και να έχουν σεξουαλικές επαφές.

Ο Άντριου αρνείται ανέκαθεν κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τζιούφρε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ μαζί του τρεις φορές.

Το 2022, της κατέβαλε ένα άγνωστο ποσό που φέρεται να ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια λίρες για να διευθετήσει την αγωγή της για σεξουαλική επίθεση χωρίς να παραδεχτεί καμία παράβαση.

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν το 2019, ο Άντριου έδωσε διάφορες υποσχέσεις να βοηθήσει τους Αμερικανούς ερευνητές, αλλά εκείνοι τον κατηγόρησαν ότι κωλυσιεργούσε. Αμερικανοί εισαγγελείς προέβησαν σε δημόσια δήλωση καταδικάζοντας τον Άντριου για «μηδενική συνεργασία». Στη συνέχεια, έκαναν το δραστικό βήμα ζητώντας από τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει μια επίσημη συνέντευξη με τον τότε δούκα.