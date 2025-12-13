Λονδίνο: Η αστυνομία δεν θα ασκήσει δίωξη στον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου για την απόπειρα απόσπασης πληροφοριών για την Τζιούφρε

Η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο δήλωσε ότι «δεν θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες» σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ ζήτησε από τον αστυνομικό της φρουράς του πληροφορίες για την Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Με την Τζιούφρε είχαν γνωριστεί μέσω του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν. Οι ισχυρισμοί, που δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στην εφημερίδα Mail on Sunday τον Οκτώβριο, ανέφεραν ότι ο τότε πρίγκιπας έδωσε στον αστυνομικό την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζιούφρε, λίγο πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει μια φωτογραφία των δύο να συναντιούνται τον Φεβρουάριο του 2011.

Το Σάββατο, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι περαιτέρω αξιολόγηση «δεν αποκάλυψε κανένα επιπλέον στοιχείο για εγκληματικές πράξεις ή παράπτωμα». Ο έκπτωτος πρίγκιπας Mountbatten-Windsor δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές, αλλά έχει αρνηθεί συστηματικά όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η Μητροπολιτική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην ενδελεχή αξιολόγηση οποιασδήποτε νέας πληροφορίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπόθεση αυτή.

Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει κανένα επιπλέον στοιχείο που να δικαιολογεί την επανέναρξη της έρευνας. Ελλείψει περαιτέρω πληροφοριών, δεν θα προβούμε σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Όπως και σε κάθε άλλη υπόθεση, εάν μας υποβληθούν νέες και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση υλικού στις ΗΠΑ, θα τις αξιολογήσουμε».

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος. Σε δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο, η οικογένειά της δήλωσε ότι είναι «βαθιά απογοητευμένη» από την απόφαση να σταματήσει η έρευνα «χωρίς εξήγηση και χωρίς να μας ενημερώσουν».

Η οικογένεια πρόσθεσε στην ανακοίνωση: «Με τα αρχεία Epstein να είναι έτοιμα να δημοσιοποιηθούν από το Κογκρέσο μετά την ψήφιση του νόμου Epstein Transparency Act, μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν περίμενε να δει τι περαιτέρω στοιχεία θα μπορούσαν να εμφανιστούν. Αν και έχουμε επαινέσει στο παρελθόν τον συνολικό χειρισμό της υπόθεσης του Andrew Mountbatten-Windsor από το Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα αισθανόμαστε ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε δήλωσε ότι ήταν μεταξύ των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Επστάιν και ο πλούσιος κύκλος του.

Ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον τότε πρίγκιπα Andrew σε τρεις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ήταν 17 ετών, στο σπίτι της φίλης του Επστάιν, Ghislaine Maxwell στο Λονδίνο, το 2001.

Η Maxwell εκτίει επί του παρόντος ποινή 20 ετών για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης που σχετίζονται με τον Επστάιν, τον πρώην φίλο της, ο οποίος πέθανε σε κελί της αστυνομίας της Νέας Υόρκης το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Στο βιβλίο των αναμνήσεών της, που εκδόθηκε μετά θάνατον, η Τζιούφρε περιέγραψε λεπτομερώς τις κατηγορίες της εναντίον του πρώην πρίγκιπα. Ισχυρίστηκε ότι η τρίτη φορά που είχε σεξουαλική επαφή με τον κ. Mountbatten-Windsor ήταν στο νησί του Επστάιν, στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε «όργιο».

Θυμήθηκε επίσης ότι είδε μια φωτογραφία του Επστάιν και του πρώην πρίγκιπα μαζί στη Νέα Υόρκη το 2011, λέγοντας ότι «αηδίασε που είδε τους δύο θύτες της μαζί, να κάνουν βόλτα», αλλά «κυρίως έμεινε έκπληκτη που ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν τόσο ανόητο ώστε να εμφανιστεί δημόσια με τον Επστάιν».

Σε συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019, ο πρώην πρίγκιπας είπε ότι δεν θυμόταν «καθόλου» να έχει συναντήσει την Τζιούφρε και ότι «ποτέ δεν είχαν οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή».

Το 2022, κατέληξε σε οικονομικό διακανονισμό μαζί της, τερματίζοντας επίσημα την εναντίον του αστική δίκη αποζημίωσης για σεξουαλική επίθεση, στις ΗΠΑ.