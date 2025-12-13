Σωκράτης Φάμελλος: Συνεχάρη τον γιο του για τις ακαδημαϊκές επιτυχίες του – «Η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη δημόσια τον γιο του, Πέτρο, για την υποτροφία που κέρδισε στο «Georgia Institute of Technology» και την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του στην Αεροδιαστημική Μηχανική.
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος δημοσίευσε ένα βίντεο από την ορκωμοσία του γιου του, εκφράζοντας την περηφάνια που νιώθει για το παιδί του και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έχει καταβάλλει.
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να βρεθεί στην ορκωμοσία λόγω υποχρεώσεων, εκφράζοντας την βεβαιότητά του πως «και η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

Με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη και δημόσια τον γιο του, Πέτρο, για την υποτροφία που κέρδισε στο «Georgia Institute of Technology» στην Ατλάντα, καθώς και για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του στην στην Αεροδιαστημική Μηχανική.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε ένα βίντεο από την ορκωμοσία του γιου του, υπογραμμίζοντας την περηφάνια που νιώθει για το παιδί του και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έχει καταβάλλει.

Ακόμα, εξήγησε πως δεν κατάφερε να βρεθεί δίπλα στον γιο του στην ορκωμοσία του, λόγω των υποχρεώσεών του, που τον κράτησαν στην Ελλάδα, εκφράζοντας την βεβαιότητά του πως «και η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως: «Συγχαρητήρια Πέτρο μου!!! Μας κάνεις ακόμα μια φορά περήφανους.

Μπράβο για όσα κατάφερες! Για την υποτροφία που κέρδισες με το σπαθί σου στο Georgia Tech στην Ατλάντα, αλλά και για το μεταπτυχιακό/Master που ολοκλήρωσες σε χρόνο ρεκόρ στην Αεροδιαστημική Μηχανική, με άριστες επιδόσεις. Ξέρω ότι κουράστηκες και προσπάθησες πάρα πολύ.

Δυστυχώς δεν ήμασταν κοντά σου αυτή την ημέρα, αν και το θέλαμε όσο δεν φαντάζεσαι…Αλλά οι υποχρεώσεις μας κράτησαν στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος, πως και η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα. Καλή σταδιοδρομία αγόρι μου!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Με αυτόν τον τρόπο κατάφερα να απογειώσω τη σεξουαλική μου ζωή» – Τι αποκαλύπτει 40χρονη

Πείτε «τέλος» στην ακμή χωρίς φάρμακα – Ειδικός αποκαλύπτει αποτελεσματική ρουτίνα περιποίησης

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια

Voucher 200 ευρώ: Ποιοι και πώς θα το λάβουν – Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις και την εξαργύρωση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Προσωπικά έχω σκίσει πολλά καλσόν – Έχω δώσει πολλές μάχες για τα δικαιώματα για να αφήσω να κακοποιούν την αλήθεια

Την δική της απάντηση μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν με την φράση της «Μην σκίσετε κανέν...
19:48 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Η Ελλάδα επιστρέφει με δικαίωμα στο όνειρο για το κάθε πολίτη – Ο προϋπολογισμός δεν είναι Monopoly

«Η Ελλάδα επιστρέφει» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ομιλία του για τον Κρατικό Προϋπολογι...
19:08 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Βουλή: Πυρά της αντιπολίτευσης με αιχμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις – «Ο διάλογος που λέει η κυβέρνηση είναι προσχηματικός» – «Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά»

Ένταση επικράτησε στη Βουλή μετά την ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, και ...
17:28 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» στους κλειστούς δρόμους

Έκκληση στους αγρότες για διάλογο «χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας», απηύθυνε ο κυβερνητικός εκ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα