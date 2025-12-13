Σωκράτης Φάμελλος: Συνεχάρη τον γιο του για τις ακαδημαϊκές επιτυχίες του – «Η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα»

Με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη και δημόσια τον γιο του, Πέτρο, για την υποτροφία που κέρδισε στο «Georgia Institute of Technology» στην Ατλάντα, καθώς και για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού του στην στην Αεροδιαστημική Μηχανική.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δημοσίευσε ένα βίντεο από την ορκωμοσία του γιου του, υπογραμμίζοντας την περηφάνια που νιώθει για το παιδί του και αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έχει καταβάλλει.

Ακόμα, εξήγησε πως δεν κατάφερε να βρεθεί δίπλα στον γιο του στην ορκωμοσία του, λόγω των υποχρεώσεών του, που τον κράτησαν στην Ελλάδα, εκφράζοντας την βεβαιότητά του πως «και η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως: «Συγχαρητήρια Πέτρο μου!!! Μας κάνεις ακόμα μια φορά περήφανους.

Μπράβο για όσα κατάφερες! Για την υποτροφία που κέρδισες με το σπαθί σου στο Georgia Tech στην Ατλάντα, αλλά και για το μεταπτυχιακό/Master που ολοκλήρωσες σε χρόνο ρεκόρ στην Αεροδιαστημική Μηχανική, με άριστες επιδόσεις. Ξέρω ότι κουράστηκες και προσπάθησες πάρα πολύ.

Δυστυχώς δεν ήμασταν κοντά σου αυτή την ημέρα, αν και το θέλαμε όσο δεν φαντάζεσαι…Αλλά οι υποχρεώσεις μας κράτησαν στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος, πως και η μητέρα σου, εκεί ψηλά, είναι περήφανη για το κάθε σου βήμα. Καλή σταδιοδρομία αγόρι μου!».