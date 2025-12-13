Αθήνα: Συνελήφθη αλλοδαπός κακοποιός για άγρια δολοφονία – Στραγγάλισε γυναίκα στη Δανία

  • Στην Αθήνα συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητείτο για την άγρια δολοφονία μίας γυναίκας στη Δανία.
  • Ο 35χρονος διωκόταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.
  • Κατηγορείται ότι στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι, προκαλώντας τον θάνατό της. Επίσης, διέπραξε απάτη μισθώνοντας κατάλυμα και αφαίρεσε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.
Στη σύλληψη ενός 35χρονου σκληρού κακοποιού, ο οποίος καταζητείτο για την άγρια δολοφονία μίας γυναίκας στη Δανία, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής (12/12) στην Αθήνα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, πρωινές ώρες της 12-12-2025 στην Αθήνα, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24-8-2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Επιπρόσθετα, κατά τα έτη 2021 και 2022, διέπραξε απάτη μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο ενώ το 2023 αφαίρεσε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

