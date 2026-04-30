Κίνηση… παντού: «Ασφυξία» σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή – Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Κίνηση

«Ασφυξία» προκαλεί η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Στο… κόκκινο βρίσκονται η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται σε Πέτρου Ράλλη, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Συγγρού, αλλά και στις Λεωφόρους Βουλιαγμένης και Ηλιουπόλεως.

«Έμφραγμα» έχει προκληθεί και σε Λεωφόρο Σχιστού, σε Λεωφόρο Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

