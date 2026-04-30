Καύσιμα: Τραβούν ξανά την «ανηφόρα» οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης – Περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια οι αιτήσεις για το fuel pass

Αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες ξανά οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου Μπρεντ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται στην περιοχή πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας σημαντική άνοδο το τελευταίο διάστημα.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητη Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,04 ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88 ευρώ.

Αναλυτικότερα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 2,05 ευρώ το λίτρο, με την διαφορά να φτάνει τα 30 λεπτά το λίτρο. Πριν 5 ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν χαμηλότερη κατά 2 λεπτά λίτρο. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης, στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα προς 1,88 ευρώ το λίτρο με την αύξηση να φτάνει τα 31 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης πριν από 5 ημέρες είχε χαμηλότερη τιμή κατά περίπου 5 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης έχουν αυξηθεί κατά 3 και 5 λεπτά ανά λίτρο τις τελευταίες 5 ημέρες.

Η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη διατίθεται στον νομό Φλώρινας με την μέση τιμή στα 2,014 ευρώ ανά λίτρο και το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης στον νομό Αττικής με την μέση τιμή να φτάνει το 1,85 ευρώ ανά λίτρο

Εκτός ΟΠΕΚ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Την ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) την 1η Μαΐου. Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής του ΟΠΕΚ και αποχωρούν σε μια περίοδο που μαίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο.

Όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία ειδήσεων η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επί χρόνια μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να δημιουργήσει αποδιοργάνωση και να αποδυναμώσει τον ΟΠΕΚ, που συνήθως επιδιώκει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες για μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, o υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ Σουχάιλ Μοχάμεντ Αλ Μαζρούεϊ δήλωσε ότι η αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ παρέχει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ευελιξία, καθώς δεν έχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του οργανισμού, και ανέφερε ότι η χώρα δεν διαβουλεύθηκε άμεσα με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, πριν λάβει αυτή την απόφαση.

«Πήραμε αυτή την απόφαση σε μια περίοδο που οι καταναλωτές χρειάζονται την προσοχή μας. Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή κατάσταση καθώς τα στρατηγικά αποθέματα του αργού πετρελαίου εξαντλούνται σε επικίνδυνο βαθμό», επισήμανε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ.

Λήγει η προθεσμία για το Fuel pass

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις του fuel pass με την τελευταία καταβολή να γίνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές γίνονται 2 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Ήδη έως σήμερα έχουν γίνει 2,6 εκατομμύρια αιτήσεις.