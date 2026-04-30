MasterChef: Ποια μπριγάδα κέρδισε τη μάχη του Street Food και το πιάτο που ξεχώρισε – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του STAR την Τετάρτη 29/4, οι δυο μπριγάδες άφησαν την κουζίνα του MasterChef και μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη γειτονιά του Κεραμεικού, στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, για την εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Street Food Festival.

Σε μια απαιτητική και άκρως δημιουργική και γευστική ομαδική δοκιμασία, οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να δημιουργήσουν τρία πιάτα street food με ψάρια και θαλασσινά, λόγω της εβδομάδας θάλασσας: burger, tacos και hot dog.

Ακολούθησε μια πραγματική γαστρονομική «μάχη» υψηλού επιπέδου, με τους καλεσμένους –επαγγελματίες μάγειρες από κορυφαία εστιατόρια– να δοκιμάζουν και να αξιολογούν τις προσπάθειες των παικτών!

Το πιάτο που ξεχώρισε

Αν και και οι δύο μπριγάδες του MasterChef παρουσίασαν ενδιαφέρουσες προτάσεις, ένα πιάτο ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση: το burger μπακαλιάρου της Μπλε μπριγάδας.

Οι κριτές και οι καλεσμένοι το χαρακτήρισαν «ξεκάθαρο γευστικά», «ισορροπημένο» και συνολικά το πιο ολοκληρωμένο πιάτο της βραδιάς, με αρκετούς να το αναφέρουν ως το απόλυτο highlight της δοκιμασίας.

Οι εντυπώσεις από τα μενού των μπριγάδων

Το tacos και των δύο ομάδων απέσπασε ανάμεικτες κριτικές, με τους κριτές να σημειώνουν πως υπήρχαν έντονες γεύσεις αλλά και κάποιες αστοχίες στην ισορροπία και την υφή.

Στα hot dog, η Μπλε μπριγάδα δίχασε με τη χρήση χταποδιού. Κάποιοι το βρήκαν ενδιαφέρον γευστικά, ενώ σε άλλους δεν άρεσε και τόσο. Αντίστοιχα, η Κόκκινη μπριγάδα κέρδισε θετικά σχόλια για πιο «καθαρές» και οικείες γεύσεις.

Η τελική απόφαση

Μετά τη δοκιμή όλων των πιάτων και την ψήφο των 72 καλεσμένων, το τοπίο «ξεθόλωσε»: η Μπλε μπριγάδα συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές ψήφους και αναδείχθηκε νικήτρια της ομαδικής δοκιμασίας.

Η νίκη αυτή εξασφαλίζει στα μέλη της Μπλε μπριγάδας ασφάλεια από τη Δοκιμασία Αποχώρησης, δίνοντάς τους σημαντικό προβάδισμα στη συνέχεια του διαγωνισμού.

Τέλος, τα πιάτα των παικτών σε αυτό τον ιδιαίτερο διαγωνισμό κλήθηκε να δοκιμάσει ο Σύμβουλος Γαστρονομίας της εκπομπής, Νίκος Θωμάς.

