Έλενα Μαυρίδου-Γιάννης Τσορτέκης: «Άνθρωποι είμαστε και φυσικά θα κομπλάρει το σύστημα»

Για τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς διαχειρίζονται την αλήθεια, τα συναισθήματα και τις δύσκολες στιγμές απέναντι στα παιδιά τους μίλησαν η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης, στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, την Τετάρτη

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Έλενα Μαυρίδου τόνισε τη σημασία της ειλικρινούς επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εξηγώντας ότι οι γονείς δεν πρέπει να κρύβουν όσα αισθάνονται, ακόμη και όταν υπάρχει μια δύσκολη συνθήκη.

«Εμένα αυτό που μ’ αρέσει πολύ είναι να μην κρύβουμε τα συναισθήματά μας και να μην κρύβουμε κάτι. Όταν υπάρχει μια δύσκολη συνθήκη ή όταν, για παράδειγμα, μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά… αυτό να επικοινωνείται! Να μην είναι κάτι το οποίο… “να μη στενοχωρήσουμε”, ας πούμε, να μη στενοχωρήσουμε ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει μια επικοινωνία πάνω στη δυσκολία, αυτό μ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ», ανέφερε η Έλενα Μαυρίδου.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αλήθεια πρέπει να μεταφέρεται στα παιδιά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους. Όπως είπε, αυτή η στάση βοηθά τα παιδιά να καλλιεργήσουν ενσυναίσθηση και να μάθουν να εκφράζουν αυτό που νιώθουν.

«Εννοείται μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με το ηλικιακό φάσμα. Δηλαδή, είναι οκτώμισι χρονών η κόρη μου… θα μιλήσω με έναν τρόπο που θα μπορεί να το φιλτράρει, δεν θα της μιλήσω σαν να είναι ενήλικας. Αλλά μ’ αρέσει αυτό, γιατί βλέπω ότι καλλιεργείται μια ενσυναίσθηση… ότι μπορώ να λέω αυτό που αισθάνομαι, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνω», πρόσθεσε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσορτέκης στάθηκε στη διαχείριση της έντασης μέσα στην οικογένεια. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι οι συγκρούσεις αποτελούν μέρος της ανθρώπινης σχέσης, όμως δεν πρέπει να μένουν κρυφές ή ανοιχτές.

«Εγώ πιστεύω σε ένα πράγμα. Ότι άνθρωποι είμαστε και φυσικά θα κομπλάρει το σύστημα και θα δημιουργηθεί μια σύρραξη. Αυτή δεν πρέπει να κρυφτεί, αυτό είναι το ένα. Αλλά θα πρέπει να τελειώσει, να προσπεραστεί και να περάσουμε στην επόμενη φάση όλοι μαζί πάλι», είπε ο Γιάννης Τσορτέκης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η ένταση πρέπει να λύνεται και να επικοινωνείται στα παιδιά, ώστε να μην παραμένει μέσα στην οικογένεια μια αίσθηση εκκρεμότητας.

«Η ένταση θα συμβεί. Αν παραμείνει ή αν λυθεί μεταξύ μας αλλά δεν επικοινωνηθεί στα παιδιά, τότε μένει μια εκκρεμότητα… Και δεν έχει καμία σημασία μετά κανένας πόλεμος έξω από εκεί, αν το “εδώ” δεν αποκατασταθεί. Άρα, πρωτίστως με ενδιαφέρει αυτή η ισορροπία», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.