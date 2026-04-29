Υπουργείο Εργασίας: «Λαϊκίστικη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ωράριο εργασίας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

υπουργείο Εργασίας

«Λαϊκίστικη» χαρακτηρίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

«Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε 32-35 με πλήρεις αποδοχές, λίγο πριν από την Πρωτομαγιά, οδηγεί σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Ο κύριος Ανδρουλάκης, με μία πρόταση καθαρά λαϊκίστικη, δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει βάσει ποιων στοιχείων και μελετών συνέθεσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποιες οι επιπτώσεις στα ασφαλιστικά έσοδα, στη φορολογική βάση, στην πραγματική οικονομία της χώρας; Τίποτα. Ούτε αριθμός, ούτε σχέδιο, ούτε ευθύνη» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Και προσθέτει: «Η παραγωγικότητα δεν αυξάνεται με μια νομοθετική πρωτοβουλία για λιγότερες ώρες. Αυξάνεται με επενδύσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση, κίνητρα, σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Διαφορετικά, μια οριζόντια μείωση του χρόνου εργασίας απλώς αυξάνει το κόστος εργασίας, το οποίο εν συνεχεία μετακυλίεται στην πραγματική οικονομία και τελικά στον ίδιο τον εργαζόμενο, μέσα από αύξηση τιμών, αδήλωτη εργασία και κλείσιμο επιχειρήσεων. Αυτή είναι η διαχρονική συνταγή του ΠΑΣΟΚ: ωραία λόγια χωρίς στοιχειοθέτηση, χωρίς ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο αφήγημα που διέλυσε τη χώρα».

«Αντί αυτής της οριζόντιας προχειρότητας, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη ενσωματώσει σύγχρονα εργαλεία ευελιξίας: το ισχύον πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα τετραήμερης πλήρους απασχόλησης, προσφέροντας στους εργαζόμενους την επιπλέον ημέρα ανάπαυσης χωρίς να υπονομεύεται η παραγωγική ισχύς της οικονομίας. Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ ψήφισε “ΟΧΙ”. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σοβαρότητα έχουν προχωρήσει στη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στη ιστορία της χώρας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στη δημιουργία 563.000 νέων θέσεων εργασίας, σε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41,5%, σε αύξηση του μέσου μισθού κατά 20%, ο οποίος σήμερα ξεπερνά τα 1.500€, στην ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ενώ ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ το 2025 (16,9%) ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών» συμπληρώνει.

«Ο ελληνικός λαός δεν έχει ανάγκη από ωραία λόγια. Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, ρεαλισμό, σχέδιο και σταθερότητα» καταλήγει το Υπουργείο Εργασίας.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Open Business: Τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα εντοπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αναφέρουν

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο – Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
21:26 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριά...
21:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Παπασταύρου: Μέχρι μέσα Μαΐου η παρουσίαση του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παρουσιαστεί για δημόσια διαβούλευση, ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός γ...
21:08 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 10,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας – Καρυστιανού

Προβάδισμα 10,2 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τα αποτελέσματ...
19:55 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς