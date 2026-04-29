Ύπνος: Η απλή πρωινή συνήθεια που ρυθμίζει το βιολογικό σας ρολόι, σύμφωνα με γιατρό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Η απλή πρωινή συνήθεια που ρυθμίζει το βιολογικό σας ρολόι, σύμφωνα με γιατρό
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Η ποιότητα του ύπνου μας δεν εξαρτάται μόνο από το τι κάνουμε πριν κοιμηθούμε. Όπως εξηγεί ένας γιατρός του BBC, μια μικρή αλλαγή στην πρωινή μας ρουτίνα μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο που κοιμόμαστε το βράδυ.

Ύπνος για 11 επιπλέον λεπτά σε συνδυασμό με 4,5 λεπτά άσκησης μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος, σύμφωνα με μελέτη

Γιατρός αποκαλύπτει το «μυστικό» για καλύτερο ύπνο χωρίς συμπληρώματα

Η αυξανόμενη συζήτηση στα social media γύρω από τη μελατονίνη και τον ρόλο της στον ύπνο έχει οδηγήσει πολλούς να ψάχνουν φυσικούς τρόπους για να ενισχύσουν τα επίπεδά της πριν κοιμηθούν.

Ωστόσο, ο Dr. Xand, συνεργάτης της εκπομπής Morning Live του BBC, τονίζει ότι πριν στραφεί κανείς σε διατροφικές αλλαγές ή συμπληρώματα, υπάρχουν απλά και δωρεάν βήματα που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στην ποιότητα του ύπνου.

Ύπνος και πρόληψη Αλτσχάιμερ: Η ποιότητα μετρά περισσότερο από τις ώρες για τηv γνωστική υγεία, σύμφωνα με μελέτη

Μύθοι και αλήθειες για τις τροφές του ύπνου

Παρουσιάζοντας δημοφιλή τρόφιμα και ροφήματα που συχνά συνδέονται με καλύτερο ύπνο —όπως μαύρη σοκολάτα, γάλα, χυμός βύσσινου και συγκεκριμένα φρούτα— ο ειδικός υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν στηρίζονται πάντα σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα.

Όπως σημείωσε, στα social media κυκλοφορεί πληθώρα πληροφοριών για «φυσικές λύσεις» στην αϋπνία, όμως μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης ενισχύεται από υπερβολές και επιλεκτική πληροφόρηση.

«Είτε μιλάμε για ακτινίδια είτε για βύσσινα, συχνά βλέπουμε μια υπερβολική προβολή τους ως “λύσεις για τον ύπνο”. Πολλές φορές αυτό τροφοδοτείται και από μελέτες που συνδέονται με τη βιομηχανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωινή συνήθεια που «ρυθμίζει» το βιολογικό σας ρολόι

Παρότι ο ειδικός ανέφερε ότι τα στοιχεία γύρω από τις «τροφές του ύπνου» δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά, τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να εγκαταλείψει κανείς μια ήπια βραδινή ρουτίνα, αν αυτή τον βοηθά να χαλαρώνει, όπως ένα ποτήρι γάλα ή λίγη σοκολάτα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το «κλειδί» για έναν ποιοτικό ύπνο δεν βρίσκεται στο βράδυ αλλά στην αρχή της ημέρας. «Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στα οποία αξίζει να εστιάσετε. Ο οργανισμός ήδη παράγει μελατονίνη, οπότε το ζητούμενο είναι να τον βοηθήσουμε να λειτουργεί στον σωστό ρυθμό», ανέφερε.

Το μυστικό είναι το πρωινό ξύπνημα σε σταθερή ώρα

Σύμφωνα με τον Dr. Xand:

  • Το να σηκώνεστε από το κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε μέρα είναι πολύ πιο σημαντικό από τη βραδινή σας ρουτίνα.
  • Το πρωινό ξύπνημα σε σταθερή ώρα «αναγκάζει» τον οργανισμό να μπει σε έναν ρυθμό.
  • Αυτή η συνέπεια φαίνεται να ρυθμίζει πραγματικά το βιολογικό ρολόι.

Ο ιατρικός ειδικός κατέληξε ότι, ενώ αυτά τα βήματα μπορεί να μην «αυξάνουν» την παραγωγή μελατονίνης πέρα από αυτό που το σώμα δημιουργεί φυσικά, βοηθούν τον εγκέφαλο «να την παράγει με τον σωστό τρόπο, τη σωστή στιγμή».

Τι είναι η μελατονίνη

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσικά από την επίφυση του εγκεφάλου ως απόκριση στο σκοτάδι, στέλνοντας σήμα στον οργανισμό ότι είναι ώρα για ύπνο. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η μελατονίνη μπορεί να χορηγηθεί με ιατρική συνταγή για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει μεγάλη μελέτη

Άδωνις Γεωργιάδης για βίντεο γιατρού: Δεν θα επιτρέψω επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ

Open Business: Τεχνικές δυσκολίες στην πλατφόρμα εντοπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αναφέρουν

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο – Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
06:00 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δυσανεξία στη λακτόζη: Τα τυριά που είναι πιο φιλικά στο πεπτικό σύστημα

Αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, το τυρί ίσως μοιάζει με μια απόλαυση που πρέπει να περιορίσετε...
22:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ο ποιοτικός ύπνος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πνευμονίας, σύμφωνα με μελέτη

Η ποιότητα του ύπνου δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και τα επίπεδα ενέργειας της επόμενης ημέρα...
06:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Υψηλή χοληστερίνη: Το καλύτερο συμπλήρωμα διαλυτών φυτικών ινών για τη φυσική μείωση της, σύμφωνα με ειδικό

Η υψηλή χοληστερίνη αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές...
22:00 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Διαταραχές ύπνου: Γιατί οι ασθενείς με ψωρίαση αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο, σύμφωνα με μελέτη

Οι ασθενείς με ψωρίαση φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαταρ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς