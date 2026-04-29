Ύπνος: Η απλή πρωινή συνήθεια που ρυθμίζει το βιολογικό σας ρολόι, σύμφωνα με γιατρό

Η ποιότητα του ύπνου μας δεν εξαρτάται μόνο από το τι κάνουμε πριν κοιμηθούμε. Όπως εξηγεί ένας γιατρός του BBC, μια μικρή αλλαγή στην πρωινή μας ρουτίνα μπορεί να επηρεάσει θετικά τον τρόπο που κοιμόμαστε το βράδυ.

Γιατρός αποκαλύπτει το «μυστικό» για καλύτερο ύπνο χωρίς συμπληρώματα

Η αυξανόμενη συζήτηση στα social media γύρω από τη μελατονίνη και τον ρόλο της στον ύπνο έχει οδηγήσει πολλούς να ψάχνουν φυσικούς τρόπους για να ενισχύσουν τα επίπεδά της πριν κοιμηθούν.

Ωστόσο, ο Dr. Xand, συνεργάτης της εκπομπής Morning Live του BBC, τονίζει ότι πριν στραφεί κανείς σε διατροφικές αλλαγές ή συμπληρώματα, υπάρχουν απλά και δωρεάν βήματα που μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στην ποιότητα του ύπνου.

Μύθοι και αλήθειες για τις τροφές του ύπνου

Παρουσιάζοντας δημοφιλή τρόφιμα και ροφήματα που συχνά συνδέονται με καλύτερο ύπνο —όπως μαύρη σοκολάτα, γάλα, χυμός βύσσινου και συγκεκριμένα φρούτα— ο ειδικός υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν στηρίζονται πάντα σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα.

Όπως σημείωσε, στα social media κυκλοφορεί πληθώρα πληροφοριών για «φυσικές λύσεις» στην αϋπνία, όμως μεγάλο μέρος αυτής της συζήτησης ενισχύεται από υπερβολές και επιλεκτική πληροφόρηση.

«Είτε μιλάμε για ακτινίδια είτε για βύσσινα, συχνά βλέπουμε μια υπερβολική προβολή τους ως “λύσεις για τον ύπνο”. Πολλές φορές αυτό τροφοδοτείται και από μελέτες που συνδέονται με τη βιομηχανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωινή συνήθεια που «ρυθμίζει» το βιολογικό σας ρολόι

Παρότι ο ειδικός ανέφερε ότι τα στοιχεία γύρω από τις «τροφές του ύπνου» δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά, τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να εγκαταλείψει κανείς μια ήπια βραδινή ρουτίνα, αν αυτή τον βοηθά να χαλαρώνει, όπως ένα ποτήρι γάλα ή λίγη σοκολάτα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το «κλειδί» για έναν ποιοτικό ύπνο δεν βρίσκεται στο βράδυ αλλά στην αρχή της ημέρας. «Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στα οποία αξίζει να εστιάσετε. Ο οργανισμός ήδη παράγει μελατονίνη, οπότε το ζητούμενο είναι να τον βοηθήσουμε να λειτουργεί στον σωστό ρυθμό», ανέφερε.

Το μυστικό είναι το πρωινό ξύπνημα σε σταθερή ώρα

Σύμφωνα με τον Dr. Xand:

Το να σηκώνεστε από το κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε μέρα είναι πολύ πιο σημαντικό από τη βραδινή σας ρουτίνα.

Το πρωινό ξύπνημα σε σταθερή ώρα «αναγκάζει» τον οργανισμό να μπει σε έναν ρυθμό.

Αυτή η συνέπεια φαίνεται να ρυθμίζει πραγματικά το βιολογικό ρολόι.

Ο ιατρικός ειδικός κατέληξε ότι, ενώ αυτά τα βήματα μπορεί να μην «αυξάνουν» την παραγωγή μελατονίνης πέρα από αυτό που το σώμα δημιουργεί φυσικά, βοηθούν τον εγκέφαλο «να την παράγει με τον σωστό τρόπο, τη σωστή στιγμή».

Τι είναι η μελατονίνη

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται φυσικά από την επίφυση του εγκεφάλου ως απόκριση στο σκοτάδι, στέλνοντας σήμα στον οργανισμό ότι είναι ώρα για ύπνο. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η μελατονίνη μπορεί να χορηγηθεί με ιατρική συνταγή για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.