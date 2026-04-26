Ύπνος για 11 επιπλέον λεπτά σε συνδυασμό με 4,5 λεπτά άσκησης μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος, σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι δεν χρειάζονται ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία της καρδιάς. Ακόμα και μικρές καθημερινές προσαρμογές, όπως λίγα λεπτά επιπλέον ύπνου και σωματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με μικρές βελτιώσεις στη διατροφή, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία.

Η σημασία των μικρών αλλαγών στην καθημερινότητα για την υγεία της καρδιάς

Αν θεωρείτε ότι η υγεία απαιτεί ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο, ακόμη και πολύ μικρές προσαρμογές στην καθημερινότητα — όπως πέντε επιπλέον λεπτά ύπνου, δύο λεπτά επιπλέον σωματικής δραστηριότητας και μια μικρή αύξηση στην κατανάλωση λαχανικών — μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής υγείας και στη μακροβιότητα.

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Preventive Cardiology έρχεται να ενισχύσει αυτή την άποψη, δείχνοντας ότι ακόμη και απλές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να μειώσουν αισθητά τον κίνδυνο εμφράγματος.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Dr. Nicholas Koemel, τόνισε ότι ο συνδυασμός μικρών παρεμβάσεων σε διαφορετικούς τομείς της ζωής μπορεί να έχει ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία. Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους αλλαγές είναι πιο ρεαλιστικές και εύκολα εφαρμόσιμες για τους περισσότερους ανθρώπους, σε αντίθεση με τις μεγάλες και απότομες τροποποιήσεις που συχνά είναι δύσκολο να τηρηθούν μακροπρόθεσμα.

Ποιες αλλαγές μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος, σύμφωνα με μελέτη

Η έρευνα που προαναφέρθηκε παρακολούθησε πάνω από 53.000 συμμετέχοντες στη μελέτη UK Biobank για διάστημα οκτώ ετών. Οι ερευνητές ανέλυσαν τη διατροφή, τον ύπνο και την άσκηση (χρησιμοποιώντας φορητές συσκευές μέτρησης) και συνέκριναν τα δεδομένα με τα ποσοστά εμφραγμάτων.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι με τις λιγότερες πιθανότητες να υποστούν έμφραγμα ακολουθούσαν τις εξής συνήθειες:

Ύπνος: 8 έως 9 ώρες κάθε νύχτα.

Άσκηση: 42 λεπτά μέτριας έως έντονης δραστηριότητας ημερησίως.

Διατροφή: Μια ισορροπημένη διατροφή μέτριας ποιότητας.

Αυτός ο συνδυασμός συνδέθηκε με 57% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος σε σύγκριση με τις λιγότερο υγιείς ομάδες.

Η δύναμη των μικρών βελτιώσεων στην καθημερινότητα

Ακόμα κι αν οι παραπάνω στόχοι σάς φαίνονται δύσκολοι, η μελέτη δείχνει ότι μια μείωση κινδύνου κατά 10% μπορεί να επιτευχθεί με πολύ απλά βήματα:

11 επιπλέον λεπτά ύπνου τη νύχτα.

4,5 επιπλέον λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής άσκησης την ημέρα.

Προσθήκη περίπου 50 γραμμαρίων λαχανικών (περίπου 1/4 του φλιτζανιού) στην καθημερινή διατροφή σας.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η υγεία της καρδιάς δεν απαιτεί πάντα υπερπροσπάθεια. Η συνέπεια σε αυτές τις «μικρο-αλλαγές» δημιουργεί μια αθροιστική προστασία που θωρακίζει το καρδιαγγειακό σύστημα μακροπρόθεσμα.

Ο Dr. Koemel επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη μελέτη υπενθυμίζει σε όλους μας τη σπουδαιότητα των μικρών παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής μας. «Ακόμα και οι πιο ασήμαντες αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες είναι πιθανό να αποφέρουν καρδιαγγειακά οφέλη, δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις μακροπρόθεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νέα ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση του τρόπου ζωής

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Emmanuel Stamatakis, πρόσθεσε: «Σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα ευρήματα για να αναπτύξουμε νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα υποστηρίζουν τους ανθρώπους στην υιοθέτηση θετικών αλλαγών και τη δημιουργία σταθερών υγιεινών συνηθειών».

«Αυτό θα περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία με μέλη της κοινότητας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα εργαλεία θα είναι εύχρηστα και θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που όλοι συναντάμε όταν προσπαθούμε να κάνουμε μικρές διορθώσεις στην καθημερινή μας ρουτίνα».