Φωτιά στην Κερατέα – Κοντά στη Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στην Κερατέα, σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και τρία ελικόπτερα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κερατέα, κινητοποιώντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης.
  • Η πυρκαγιά βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης.
  • Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στην Κερατέα, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 50 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ με 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα.

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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