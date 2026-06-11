Φωτιά στην Κερατέα – Κοντά στη Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης

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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στην Κερατέα, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 50 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ με 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα.