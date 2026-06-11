Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μαθητές με ποδήλατα – Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής κοντά στην πόλη Φόγκελβααρντε της επαρχίας Ζηλανδίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο N290, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα μαθητών

Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα προσέκρουσε σε ομάδα 14 παιδιών που κινούνταν με ποδήλατα μαζί με δύο συνοδούς στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας, ενώ αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τις ηλικίες των παιδιών που σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τέσσερα παιδιά νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν ανακοινώσει ότι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γάνδης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αμβέρσας και στο Ιατρικό Κέντρο Erasmus του Ρότερνταμ, αναφέρει το NL Times.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο έσπευσαν τρεις ιατρικές ομάδες τραύματος με ελικόπτερα, τουλάχιστον επτά ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ειδικές μονάδες διάσωσης.

Φωτογραφίες από την περιοχή έδειξαν δεκάδες διασώστες να επιχειρούν κατά μήκος του ποδηλατόδρομου και σε παρακείμενα χαντάκια, ενώ ο δρόμος αποκλείστηκε πλήρως.

Ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα GRIP 1 και GRIP 2

Σύμφωνα με το NL Times, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού οι ολλανδικές αρχές ενεργοποίησαν αρχικά το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης GRIP 1 και στη συνέχεια το αναβάθμισαν σε GRIP 2.

Το GRIP 1 εφαρμόζεται όταν στην αντιμετώπιση ενός συμβάντος συμμετέχουν πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης υπό ενιαίο επιχειρησιακό συντονισμό. Το GRIP 2 ενεργοποιείται όταν το περιστατικό επηρεάζει ευρύτερη περιοχή και απαιτείται κεντρικός συντονισμός μεταξύ αστυνομίας, πυροσβεστικής, υπηρεσιών υγείας και τοπικών αρχών μέσω ειδικής Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ομάδας.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και έχει καλέσει όσους ήταν μάρτυρες του περιστατικού ή διαθέτουν σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.