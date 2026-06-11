Παξοί: Νέα βίντεο από την φωτιά στα σκάφη – Στιγμές αγωνίας και τρόμου στο λιμάνι

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) σε δύο σκάφη, που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι Γάιου στους Παξούς.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ προσεγγίζει ένα πλωτό μέσο του Πυροσβεστικού Σώματος τύπου RAFNAR και με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει άλλο ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή.

Δείτε νέα βίντεο από την φωτιά και την επιχείρηση κατάσβεσης:

Πώς εκδηλώθηκε η φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 σε ένα καταμαράν που βρισκόταν στη διαδικασία αναχώρησης από το λιμάνι. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, άρπαξε φωτιά η μηχανή του καταμαράν, με τον καπετάνιο να απομακρύνει έγκαιρα τους δύο Αμερικανούς και τους δύο Βρετανούς τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καπετάνιος κατέβαλε προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά, αλλά δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να βουτήξει στη θάλασσα για να απομακρυνθεί.

Στο μεταξύ, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε ένα ξύλινο σκάφος, που ήταν αγκυροβολημένο ακριβώς δίπλα. Το εν λόγω σκάφος κάνει ημερήσιες κρουαζιέρες από την Κέρκυρα στους Παξούς και λίγο νωρίτερα είχε αποβιβάσει 18 τουρίστες.

Τα δύο τουριστικά σκάφη έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές με το ξύλινο να είναι ήδη μισοβυθισμένο.

Πηγές: corfutvnews.gr, kerkyrasimera.gr