Φυτικές ίνες: Ειδικός αποκαλύπτει ένα απλό κόλπο για να αυξήσετε την πρόσληψη χωρίς να αλλάξετε τη διατροφή σας

Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών θεωρείται θεμέλιο για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, όμως πολλοί δυσκολεύονται να φτάσουν τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα. Μια γαστρεντερολόγος προτείνει ένα απλό και πρακτικό κόλπο που μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εντέρου, χωρίς να χρειαστεί να στερηθείτε τα αγαπημένα σας φαγητά.

Το απλό κόλπο μίας γαστρεντερολόγου που αυξάνει την κατανάλωση φυτικών ινών και βελτιώνει την πέψη

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι οι φυτικές ίνες αποτελούν βασικό κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής. Υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, μας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική μεταβολική υγεία.

Ωστόσο, η καθημερινή πρόσληψη επαρκούς ποσότητας μπορεί να μοιάζει με αγγαρεία. Η κλασική συμβουλή –να καταναλώνετε περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα– συχνά ακούγεται σαν μια απαίτηση να αλλάξετε ριζικά την διατροφή σας. Τι θα γινόταν, όμως, αν δεν χρειαζόταν να ανατρέψετε πλήρως το διαιτολόγιό σας για να βελτιώσετε την λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος;

Η γαστρεντερολόγος Wendi LeBrett, M.D., μοιράστηκε μέσω Instagram τη δική της άποψη για ένα viral tip που αυξάνει την πρόσληψη φυτικών ινών. Το αποκαλεί “genius hack“και βασίζεται σε μια πολύ απλή ιδέα: να προσθέτετε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες στα γεύματα που ήδη αγαπάτε και απολαμβάνετε.

Το viral κόλπο με το λάχανο kale (λαχανίδα)

Η Dr. LeBrett σχολίασε ένα βίντεο της μουσικού Aïcha, η οποία αποκάλυψε ότι λατρεύει να «εμπλουτίζει» τα αγαπημένα της γεύματα με λάχανο κέιλ (λαχανίδα) – ακόμα και το κινέζικο φαγητό που της είχε περισσέψει. Η Aïcha είναι τόσο παθιασμένη με αυτή τη συνήθεια, που δημιούργησε έναν ξεχωριστό λογαριασμό στο Instagram γι’ αυτό, με το όνομα @cutitwithkale. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο kale προσφέρει περίπου 5 γραμμάρια φυτικών ινών.

Πώς να εφαρμόσετε αυτή τη στρατηγική για υγιές έντερο

Η Dr. LeBrett, η οποία κατέχει διπλή ιατρική πιστοποίηση στη γαστρεντερολογία και την εσωτερική παθολογία, τονίζει ότι αυτό το απλό μυστικό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αναβαθμίσετε τη διατροφή σας.

Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη:

Επιλέξτε μερικές τροφές που κάνουν καλό στο έντερο (όπως κέιλ, σπανάκι, σπόρους chia ή λιναρόσπορο).

Προσθέστε τις απευθείας στα συνηθισμένα σας πιάτα.

Το «κλειδί» είναι η μέτρηση: Στόχος είναι να προσθέσετε την ποσότητα που χρειάζεται για να ενισχύσετε τις φυτικές ίνες ανά μερίδα, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η γεύση του γεύματός σας.

Πώς να προσθέσετε φυτικές ίνες στα αγαπημένα σας φαγητά χωρίς να αλλάξετε τη γεύση τους

Αν λατρεύετε ένα ζεστό, σπιτικό μπολ με κοτόπουλο και ρύζι, μπορείτε να συνεχίσετε να το απολαμβάνετε και ταυτόχρονα να καλύπτετε τις ανάγκες σας σε φυτικές ίνες. Προσθέτοντας μια χούφτα ψιλοκομμένα πράσινα φυλλώδη λαχανικά ακριβώς πριν το ζεστάνετε, αυτά θα «μαραθούν» και θα ενσωματωθούν τέλεια στο φαγητό. Έτσι, κερδίζετε όλα τα θρεπτικά οφέλη των φυτικών ινών, χωρίς να νιώθετε ότι στερείστε τα αγαπημένα σας φαγητά.

Αυτή η στρατηγική είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει καθημερινή συνήθεια σε σχέση με μια εντελώς καινούργια δίαιτα. Οι ριζικές αλλαγές στη διατροφή είναι δύσκολο να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Όταν πιέζετε τον εαυτό σας να φάει τροφές που δεν του αρέσουν, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μείνετε πιστοί στο πλάνο σας.

6 τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες που μπορείτε να προσθέσετε στα γεύματά σας

Η γαστρεντερολόγος Dr. LeBrett μοιράστηκε μια συγκεκριμένη λίστα με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, τις οποίες μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε στα γεύματά σας και να τις εναλλάσετε ανάλογα με το τι τρώτε:

Κέιλ (Kale) : Αυτό το σκληρό λαχανικό αντέχει καλά όταν ανακατεύεται σε ζεστά πιάτα, όπως σούπες, ζυμαρικά ή μπολ με ρύζι. Δοκιμάστε να το προσθέσετε σε μια ομελέτα ή στη σάλτσα των ζυμαρικών σας.

: Αυτό το σκληρό λαχανικό αντέχει καλά όταν ανακατεύεται σε ζεστά πιάτα, όπως σούπες, ζυμαρικά ή μπολ με ρύζι. Δοκιμάστε να το προσθέσετε σε μια ομελέτα ή στη σάλτσα των ζυμαρικών σας. Τριμμένος λιναρόσπορος : Με ήπια γεύση που θυμίζει ξηρούς καρπούς, ο λιναρόσπορος ενσωματώνεται άψογα σε βρώμη, smoothies ή γιαούρτι, προσφέροντας φυτικές ίνες και πολύτιμα λιπαρά οξέα.

: Με ήπια γεύση που θυμίζει ξηρούς καρπούς, ο λιναρόσπορος ενσωματώνεται άψογα σε βρώμη, smoothies ή γιαούρτι, προσφέροντας φυτικές ίνες και πολύτιμα λιπαρά οξέα. Σπανάκι : Επειδή «συρρικνώνεται» σχεδόν στο μηδέν όταν έρθει σε επαφή με τη θερμότητα, το σπανάκι κρύβεται απίστευτα εύκολα σε κόκκινες σάλτσες, ομελέτες και σουφλέ.

: Επειδή «συρρικνώνεται» σχεδόν στο μηδέν όταν έρθει σε επαφή με τη θερμότητα, το σπανάκι κρύβεται απίστευτα εύκολα σε κόκκινες σάλτσες, ομελέτες και σουφλέ. Αρακάς : Ένα κλασικό υλικό που έχουμε όλοι στην κατάψυξη, ο οποίος προσφέρει εκπληκτικά υψηλή ποσότητα φυτικών ινών. Μπορείτε εύκολα να τον ανακατέψετε σε μακαρόνια με τυρί, κάρυ ή τηγανητό ρύζι.

: Ένα κλασικό υλικό που έχουμε όλοι στην κατάψυξη, ο οποίος προσφέρει εκπληκτικά υψηλή ποσότητα φυτικών ινών. Μπορείτε εύκολα να τον ανακατέψετε σε μακαρόνια με τυρί, κάρυ ή τηγανητό ρύζι. Ενταμάμε (Edamame) : Προσθέστε αυτούς τους πράσινους καρπούς σόγιας σε πιάτα με νουντλς ή stir-fries για επιπλέον φυτικές ίνες και πρωτεΐνη.

: Προσθέστε αυτούς τους πράσινους καρπούς σόγιας σε πιάτα με νουντλς ή stir-fries για επιπλέον φυτικές ίνες και πρωτεΐνη. Αβοκάντο: Πλούσιο τόσο σε φυτικές ίνες όσο και σε μονοακόρεστα (καλά) λιπαρά, το αβοκάντο μπορεί να γίνει πουρές σε σάντουιτς, να προστεθεί σε σαλάτες με δημητριακά ή να συνοδεύσει τα αυγά με το τοστ σας.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου κρύβεται στην ευελιξία της. Δεν χρειάζεστε μια αυστηρή συνταγή ή ένα άκαμπτο πρόγραμμα διατροφής. Κοιτάξτε τι σκοπεύετε να φάτε για μεσημεριανό ή βραδινό και κάντε στον εαυτό σας μια απλή ερώτηση: «Ποια τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορώ να προσθέσω εδώ, χωρίς να χαλάσω τη γεύση;»

Όταν φτιάχνετε μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, ρίξτε μια χούφτα σπανάκι λίγο πριν το κατεβάσετε από τη φωτιά.

Αν ζεστάνετε ξανά μια σούπα, ανακατέψτε μέσα λίγο παγωμένο αρακά.

Αν τρώτε ένα σάντουιτς με γαλοπούλα, προσθέστε μερικές φέτες αβοκάντο.

Το καλύτερο από όλα είναι ότι εσείς ελέγχετε την ποσότητα. Αν ένα ολόκληρο φλιτζάνι κέιλ αλλάζει πολύ την υφή ή τη γεύση του φαγητού σας, μειώστε το σε ένα τέταρτο του φλιτζανιού. Ο στόχος είναι να αναβαθμίσετε τη θρεπτική αξία του γεύματός σας, όχι να το μετατρέψετε σε κάτι που δεν σας αρέσει.

Η συμβουλή της Dr. LeBrett αναδεικνύει μια πολύ πρακτική αλήθεια: μπορείτε να φροντίσετε το πεπτικό σας σύστημα και την υγεία του εντέρου σας, συνεχίζοντας να τρώτε τα φαγητά που αγαπάτε. Την επόμενη φορά που θα ζεστάνετε ένα πιάτο με περισσεύματα ή θα μαγειρέψετε το αγαπημένο σας φαγητό, πειραματιστείτε με αυτό το απλό κόλπο!