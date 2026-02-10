Φυτικές ίνες και πρωτεΐνη: Το μυστικό συστατικό που πρέπει να προσθέσετε στα ζυμαρικά σας, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Φυτικές ίνες και πρωτεΐνη: Το μυστικό συστατικό που πρέπει να προσθέσετε στα ζυμαρικά σας, σύμφωνα με ειδικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αν δυσκολεύεστε να εντάξετε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες στα γεύματά σας, δεν είστε οι μόνοι. Μερικές φορές, το μόνο που αναζητάτε για δείπνο είναι μια νόστιμη μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και αυτό είναι απόλυτα θεμιτό. Υπάρχουν, όμως, έξυπνοι τρόποι να προσθέσετε θρεπτική αξία στα ζυμαρικά σας, χωρίς να καταφύγετε σε εξειδικευμένα προϊόντα.

Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες: Γιατρός μοιράζεται την καλύτερη συνταγή για ψωμί που βελτιώνει την υγεία του εντέρου

Το μυστικό συστατικό για περισσότερες φυτικές ίνες και πρωτεΐνη στα ζυμαρικά σας, σύμφωνα με διατροφολόγο

Στην πραγματικότητα, μπορείτε να «απογειώσετε» τη σάλτσα στα ζυμαρικά σας με μία και μόνο προσθήκη. Η διατροφολόγος Ilene Nasseri, RD μοιράστηκε ένα υγιεινό κόλπο σε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

«Ένα από τα αγαπημένα μου hacks που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια; Ανακατέψτε λευκά φασόλια απευθείας μέσα στη σάλτσα των ζυμαρικών σας στο μπλέντερ», λέει η Nasseri. «Δεν θα καταλάβετε τη γεύση τους, αλλά η διαφορά θα γίνει αισθητή στο έντερό σας (και το αίσθημα κορεσμού)».

Πρωτεΐνη: Το Νο1 υποτιμημένο λαχανικό με τριπλάσια περιεκτικότητα σε αυτό το θρεπτικό συστατικό από 1 αυγό

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν προσλαμβάνει την απαραίτητη ημερήσια ποσότητα ινών. Τέτοια απλά τρικ βοηθούν στην κάλυψη αυτού του κενού, προσφέροντας οφέλη που ξεπερνούν την απλή απώλεια βάρους.

«Οι φυτικές ίνες σάς βοηθούν να παραμένετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα, υποστηρίζουν την πέψη και την υγεία του εντέρου, σταθεροποιούν το σάκχαρο στο αίμα και ενισχύουν τη βιώσιμη απώλεια λίπους», γράφει η Nasseri. Η κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερόλης και του κινδύνου για διαβήτη τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Εναλλακτικοί τρόποι για να ενισχύσετε τα θρεπτικά συστατικά στα ζυμαρικά σας

Αν η ιδέα των πολτοποιημένων οσπρίων δεν σας ενθουσιάζει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνετε τα μακαρόνια σας πιο υγιεινά:

  • Προσθέστε Σπανάκι: Δημιουργήστε στρώσεις από φρέσκο σπανάκι στα λαζάνια ή προσθέστε το στο τέλος του βρασμού.
  • Vegetable Noodles: Ανακατέψτε τα κλασικά μακαρόνια με σπιράλ κολοκυθιού ή γλυκοκολοκύθας.
  • Ολόκληρα Όσπρια: Προσθέστε ολόκληρα τα φασόλια (όπως μαύρα φασόλια ή ρεβίθια) για επιπλέον υφή και πρωτεΐνη.

«Στόχος είναι να προσθέτετε θρεπτικά συστατικά στα γεύματά σας, όχι να στερείστε τα φαγητά που αγαπάτε», καταλήγει η Nasseri. «Περισσότερες φυτικές ίνες σημαίνουν μεγαλύτερο όγκο φαγητού, περισσότερη ικανοποίηση και τέλος στις ερωτήσεις τύπου “γιατί πεινάω πάλι μετά από μία ώρα;”».

@ilenenasnutrition Over 90% of Americans are NOT meeting their fiber needs per day. It is the underrated MVP of feeling actually satisfied and healthy overall 🍝✨ If you’re constantly hungry, bloated, or feel like your meals “don’t stick,” there’s a good chance you’re just not getting enough fiber. Fiber helps: • keep you fuller longer • support digestion + gut health • stabilize blood sugar (less crashes, less cravings) • support sustainable fat loss And no you don’t need to live off salads to get it. One of my favorite low-effort hacks? Blending white beans straight into pasta sauce. You won’t taste them, but your gut (and fullness levels) will absolutely notice. This is what adding to your meals looks like, not cutting, restricting, or giving up foods you love. More fiber = more volume, more satisfaction, and way less “why am I hungry again?” energy. Follow @ilenenasnutrition for more dietitian tips and recipes like this one. #dietitiantips #healthyhack #highfiberfoods #weightlosstipsforwomen #dietitianapproved ♬ un homme et une femme – 🎀

