Μακροζωία: Η τροφή που μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι τα 100, σύμφωνα με ειδικό

Ένας κορυφαίος ειδικός στη μακροζωία αποκαλύπτει μια απλή, καθημερινή διατροφική συνήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα χρόνια ζωής. Μέσα από την πολυετή έρευνά του στις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες» του πλανήτη, περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και καλύτερα, υποστηρίζει ότι μία τροφή αποτελεί ένα από τα μυστικά της μακροζωίας τους.

«Είμαι ειδικός στη μακροζωία και μια τροφή θα μπορούσε να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι τα 100»

Ένας κορυφαίος ειδικός στη μακροζωία προτείνει μια απλή διατροφική συνήθεια που θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή σας. Σε βίντεο στο Instagram, ο 64χρονος Dan Buettner, συνεργάτης του National Geographic και συγγραφέας best-seller, αποκάλυψε το μυστικό για μια μακρά και υγιή ζωή: «Η νούμερο ένα τροφή μακροζωίας στον κόσμο είναι τα φασόλια».

«Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε διατροφής στις Μπλε Ζώνες (Blue Zones) του πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση μόλις ενός φλιτζανιού με μαγειρεμένα φασόλια καθημερινά σχετίζεται με τέσσερα επιπλέον χρόνια προσδόκιμου ζωής», αναφέρει ο ειδικός.

Γιατί τα φασόλια είναι τόσο ευεργετικά για την υγεία

Ο οικοδεσπότης και παραγωγός της βραβευμένης με 3 Emmy σειράς του Netflix, Live to 100: Secrets of the Blue Zones, εξήγησε: «Είναι μια εξαιρετική πηγή σύνθετων υδατανθράκων. Προσφέρουν άφθονες φυτικές ίνες —τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λαμβάνουν σε επαρκή ποσότητα— και σε μια κοινωνία που έχει εμμονή με την πρωτεΐνη, αποτελούν μια εξαιρετική πηγή υγιεινής, φυτικής πρωτεΐνης».

Ο Buettner έχει αφιερώσει δεκαετίες εξερευνώντας τον κόσμο για να εντοπίσει τις πέντε «Μπλε Ζώνες» – περιοχές όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν την πιο μακροχρόνια και υγιή ζωή στον πλανήτη. Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα φασόλια ως μια λύση «απλή, οικονομική και δοκιμασμένη».

Οι ισχυρισμοί του υποστηρίζονται και από τις επίσημες Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς (Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025), οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι «τα φασόλια, ο αρακάς και οι φακές —μια υποκατηγορία τόσο των λαχανικών όσο και των πρωτεϊνούχων τροφών— καταναλώνονται ελάχιστα από την πλειονότητα των ενηλίκων», παρά τα τεράστια οφέλη τους για την υγεία.

Τα βασικά στοιχεία μιας υγιεινής διατροφής

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές, τα «βασικά στοιχεία που συνθέτουν ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο» περιλαμβάνουν:

Λαχανικά κάθε είδους : Σκούρα πράσινα, κόκκινα και πορτοκαλί, φασόλια, μπιζέλια και φακές, αμυλούχα και άλλα λαχανικά.

: Σκούρα πράσινα, κόκκινα και πορτοκαλί, φασόλια, μπιζέλια και φακές, αμυλούχα και άλλα λαχανικά. Φρούτα : Δίνοντας έμφαση στα ολόκληρα φρούτα (όχι μόνο χυμούς).

: Δίνοντας έμφαση στα ολόκληρα φρούτα (όχι μόνο χυμούς). Δημητριακά : Τουλάχιστον τα μισά από αυτά πρέπει να είναι ολικής αλέσεως.

: Τουλάχιστον τα μισά από αυτά πρέπει να είναι ολικής αλέσεως. Γαλακτοκομικά : Περιλαμβάνει γάλα χωρίς λιπαρά ή με χαμηλά λιπαρά, γιαούρτι και τυρί, ή/και εκδοχές χωρίς λακτόζη, καθώς και εμπλουτισμένα ροφήματα σόγιας.

: Περιλαμβάνει γάλα χωρίς λιπαρά ή με χαμηλά λιπαρά, γιαούρτι και τυρί, ή/και εκδοχές χωρίς λακτόζη, καθώς και εμπλουτισμένα ροφήματα σόγιας. Πρωτεϊνούχες τροφές : Άπαχο κρέας, πουλερικά και αυγά, θαλασσινά, φασόλια, μπιζέλια και φακές, καθώς και ξηρούς καρπούς, σπόρους και προϊόντα σόγιας.

: Άπαχο κρέας, πουλερικά και αυγά, θαλασσινά, φασόλια, μπιζέλια και φακές, καθώς και ξηρούς καρπούς, σπόρους και προϊόντα σόγιας. Έλαια: Φυτικά έλαια και έλαια που περιέχονται φυσικά σε τρόφιμα, όπως τα θαλασσινά και οι ξηροί καρποί.

Η σημασία του καλίου για την αρτηριακή πίεση

Εκτός από τους γενικούς κανόνες, οι ειδικοί του UCLA Health επισημαίνουν τα ειδικά οφέλη ορισμένων τροφών: «Μια μερίδα φασόλια παρέχει πολλά σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Μισό φλιτζάνι περιέχει μεταξύ 300 και 500 mg καλίου (ανάλογα με το είδος)».

Το κάλιο είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που παίζει ζωτικό ρόλο στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Η αυξημένη πρόσληψή του βοηθά στην εξισορρόπηση των αρνητικών επιπτώσεων του νατρίου (αλάτι), ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετό κάλιο μέσω της διατροφής τους.

Συνταγή Minestrone από τις “Μπλε Ζώνες” (Blue Zones)

Οι Μπλε Ζώνες είναι οι περιοχές του πλανήτη με τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας. Μία από τις πιο διάσημες συνταγές για να εντάξετε τα όσπρια στη ζωή σας είναι η σούπα Minestrone.

Υλικά

150γρ. ξερά ρεβίθια

150γρ. ξερά λευκά φασόλια

150γρ. ξερά κόκκινα φασόλια (ή pinto)

1,5 φλιτζάνι πατάτες κομμένες σε κύβους (2-3 εκ.)

6-8 φλιτζάνια νερό ή ζωμό λαχανικών

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

5 κλωνάρια σέλερι, ψιλοκομμένα

5 καρότα, ψιλοκομμένα

8 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 δαφνόφυλλο

1 κ.γ. ρίγανη

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. κόκκινο ή μαύρο πιπέρι (το κόκκινο την κάνει πιο καυτερή)

1 κονσέρβα (400γρ.) ντοματάκια κονκασέ ή 5 ντομάτες Roma

Αλάτι κατά βούληση

Οδηγίες