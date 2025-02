Μακροζωία: Οι άνθρωποι που ζουν μέχρι τα 100 στη Σαρδηνία ορκίζονται σε 2 τροφές

Τι κοινό έχουν οι αιωνόβιοι κάτοικοι της Σαρδηνίας; Σίγουρα, η διατροφή τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην μακροζωία τους. Οι κάτοικοι αυτού του ειδυλλιακού νησιού στην Ιταλία ορκίζονται σε δύο τροφές που καταπολεμούν τη φλεγμονή και μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη.

Τα 2 τρόφιμα που τρώνε οι άνθρωποι που ζουν μέχρι τα 100 στη Σαρδηνία

Ο ερευνητής μακροζωίας Dan Buettner επισκέφθηκε ένα χωριό στην ορεινή περιοχή Barbagia του νησιού, για το ντοκιμαντέρ του Netflix “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, με στόχο να ανακαλύψει γιατί οι άνθρωποι ζουν τόσο πολύ. Προς μεγάλη του έκπληξη, ανακάλυψε ότι καθοριστικό ρόλο στη μακροζωία των κατοίκων της Σαρδηνίας παίζουν 2 τροφές:

τα ζυμαρικά και

το ψωμί.

Μακροζωία: Γιατί οι υδατάνθρακες δεν είναι εχθρός της

«Αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά ήταν τα ζυμαρικά και το ψωμί», εξήγησε ο ειδικός. «Ερχόμενος από την Αμερική, σκεφτόμουν ότι οι υδατάνθρακες είναι εχθρός της μακροζωίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για απλούς υδατάνθρακες. Αλλά το θέμα εδώ είναι πώς παρασκευάζονται αυτοί οι απλοί υδατάνθρακες».

Ψωμί με προζύμι

Ο Dan εξήγησε πως οι κάτοικοι του νησιού φτιάχνουν ψωμί με προζύμι, το οποίο είναι γνωστό ότι ρίχνει τη χοληστερόλη.

«Όταν φτιάχνεις ψωμί με προζύμι, η διαδικασία είναι πολύ διαφορετική από το συνηθισμένο λευκό ψωμί, επειδή το ψωμί με προζύμι ζυμώνεται με ένα βακτήριο που ονομάζεται λακτοβάκιλλος, το οποίο μειώνει το γλυκαιμικό φορτίο ενός ολόκληρου γεύματος.

Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ψωμί με προζύμι μειώνει την απορρόφηση ζάχαρης και αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι έχουν χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη, και επομένως μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», είπε ο ειδικός.

Ζυμαρικά

Όσον αφορά τα ζυμαρικά, ο Dan ανακάλυψε ότι οι κάτοικοι της Σαρδηνίας, τα χρησιμοποιούν ως μέρος μιας σούπας minestrone, συχνά σε συνδυασμό με πιο υγιεινά φασόλια και μια ποικιλία λαχανικών.

«Όλα τα συστατικά έχουν μια μεγάλη ποικιλία ινών που κρατούν τη φλεγμονή υπό έλεγχο και το ανοσοποιητικό σας σύστημα ισχυρό», εξήγησε.

Ο Dr Gianni Pes, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Sassari, ανακάλυψε πρώτος ότι η περιοχή στη Σαρδηνία είχε δυσανάλογα μεγάλο αριθμό κατοίκων που ζουν μέχρι τα 100. Στην πραγματικότητα, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 100 ετών στην περιοχή ήταν σχεδόν δέκα φορές μεγαλύτερος από ό, τι θα περίμενε κανείς να βρει σε έναν παρόμοιο πληθυσμό στις ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί του Dan για τα οφέλη από το προζύμι, φαίνεται ότι υποστηρίζονται από το British Heart Foundation, το οποίο έχει δηλώσει ότι λόγω του «χαμηλότερου γλυκαιμικού δείκτη», μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, κάτι που με τη σειρά του σημαίνει ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια καλύτερη επιλογή για τους διαβητικούς.