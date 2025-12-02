Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες: Γιατρός μοιράζεται την καλύτερη συνταγή για ψωμί που βελτιώνει την υγεία του εντέρου

Σύνοψη από το

  • Ένας γιατρός αποκαλύπτει τη “νούμερο ένα” σπιτική συνταγή του για ψωμί, η οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου και την πέψη.
  • Κάθε φέτα του προτεινόμενου ψωμιού περιέχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6 γραμμάρια φυτικών ινών, χωρίς σκόνες πρωτεΐνης και με μόλις οκτώ υλικά.
  • Η συνταγή, που μοιράστηκε από τον Dr Karan Rajan, υποστηρίζει την εντερική μικροχλωρίδα και είναι κατάλληλη για όσους αναζητούν μια υγιεινή εναλλακτική στο επεξεργασμένο ψωμί.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αναζητάτε μια υγιεινή συνταγή για ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, χωρίς περιττά πρόσθετα; Ένας γιατρός αποκαλύπτει τη “νούμερο ένα” σπιτική συνταγή του, η οποία όχι μόνο είναι θρεπτική, αλλά μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου και την πέψη. Ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν ισορροπημένη διατροφή, γυμνάζονται ή θέλουν να αντικαταστήσουν το επεξεργασμένο ψωμί του εμπορίου.

Γιατρός μοιράζεται την «απόλυτη» συνταγή για ψωμί με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Το ψωμί αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, είναι γνωστό πως αρκετά προϊόντα του εμπορίου περιέχουν πρόσθετα και συστατικά που δεν είναι και τόσο ωφέλιμα για τον οργανισμό μας.

Η παρασκευή σπιτικού ψωμιού είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να έχεις πλήρη έλεγχο των υλικών. Με αυτό το σκεπτικό, ο γιατρός Karan Rajan (γνωστός ως Dr Raj) μοιράστηκε στο TikTok την καλύτερη συνταγή για ψωμί, το οποίο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες και σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εντέρου

«Αυτό είναι το απόλυτο σπιτικό ψωμί και δεν πρόκειται να αγοράσω ξανά κάποιο άλλο από κατάστημα. Κάθε φέτα περιέχει 10 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6 γραμμάρια φυτικών ινών. Χωρίς σκόνες πρωτεΐνης και με μόλις οκτώ υλικά», δήλωσε ο ειδικός.

Συνταγή για υγιεινό ψωμί του Dr Raj

Υλικά

  • ½ φλιτζάνι ζεστό νερό
  • 150 γρ. ελληνικό γιαούρτι
  • Μαγιά
  • Λίγη ζάχαρη
  • 500 γρ. αλεύρι για ψωμί
  • Αλάτι
  • 2 φακελάκια φυτικών ινών (π.χ. τύπου psyllium/Loam)
  • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
  • 50 γρ. σπόρους κολοκύθας & ηλιόσπορους

Τρόπος παρασκευής – Βήμα Βήμα

  1. Ξεκινήστε με το ζεστό νερό και προσθέστε το ελληνικό γιαούρτι. Προσφέρει περίπου 15 γρ. πρωτεΐνης και ωφέλιμα γαλακτικά βακτήρια που βελτιώνουν την πέψη.
  2. Προσθέστε τη μαγιά και μια πρέζα ζάχαρη για να “ενεργοποιηθεί”.
  3. Αφήστε το μείγμα για 1 ώρα.
  4. Σε άλλο μπολ, βάλτε το αλεύρι, το αλάτι και τις φυτικές ίνες. Συνολικά περίπου 20 γρ. φυτικών ινών από διαφορετικές φυτικές πηγές.
  5. Προσθέστε το μείγμα μαγιάς και ανακατέψτε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να δημιουργηθεί ζύμη μαλακή και κολλώδης.
  6. Αλείψτε τη φόρμα με ελαιόλαδο, το οποίο προσφέρει αντιφλεγμονώδη λιπαρά που προστατεύουν το έντερο.
  7. Αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει σε ζεστό μέρος για 1–2 ώρες. Η αργή ωρίμανση κάνει το ψωμί πιο εύπεπτο.
  8. Αλείψτε την επιφάνεια με πάστα αλευριού & νερού και προσθέστε τους σπόρους. Παρέχουν έξτρα πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ωμέγα-3 λιπαρά.
  9. Ψήστε στους 200°C για 30 λεπτά.

Γιατί αυτό το ψωμί είναι ωφέλιμο για το έντερο

  • Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
  • Πλούσιο σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες
  • Υποστηρίζει την εντερική μικροχλωρίδα
  • Χωρίς επεξεργασμένα πρόσθετα
  • Κατάλληλο για κατάψυξη & batch cooking
