Φυτικές ίνες: 4 τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη μέσω της διατροφής

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Φυτικές ίνες: 4 τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη μέσω της διατροφής
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν ψάχνετε για έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο να βελτιώσετε την υγεία σας, η απάντηση βρίσκεται στις φυτικές ίνες. Η ενσωμάτωση περισσότερων φυτικών ινών στη διατροφή σας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να νιώθετε καλύτερα, να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος και να προωθήσετε την υγεία του εντέρου σας.

Φυτικές ίνες: Το Νο1 υγιεινό επιδόρπιο για να ενισχύσετε την πρόσληψη, σύμφωνα με γαστρεντερολόγο – Έτοιμο σε μόλις 5 λεπτά με μόνο 3 υλικά

4 τρόποι για να προσθέσετε περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή σας

Οι φυτικές ίνες δεν είναι απλά μια λύση για τη δυσκοιλιότητα. Είναι απαραίτητες για τη συνολική υγεία του πεπτικού συστήματος, μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου στο αίμα και συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου για διαβήτη και καρδιακές παθήσεις.

Πόσες φυτικές ίνες χρειαζόμαστε; Οι άνδρες θα πρέπει να στοχεύουν στα 38 γραμμάρια την ημέρα, ενώ οι γυναίκες στα 25 γραμμάρια. Ακούγεται πολύ; Στην πραγματικότητα, είναι εύκολο να επιτευχθεί με τις σωστές διατροφικές επιλογές. 4 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών είναι οι εξής:

Ειδικός αποκαλύπτει τα 10 φρούτα που πρέπει να τρώτε για να χάσετε το λίπος στην κοιλιά – «Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες»
  • Επιλέξτε προϊόντα ολικής αλέσεως
  • Καταναλώστε περισσότερα λαχανικά
  • Καταναλώστε περισσότερα φρούτα
  • Προσθέστε σπόρους chia στη διατροφή σας

Επιλέξτε προϊόντα ολικής αλέσεως

Αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα δημητριακά, όπως το λευκό ψωμί και το ρύζι, με προϊόντα ολικής αλέσεως. Κατά την επεξεργασία, τα δημητριακά χάνουν το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών τους ινών. Αντίθετα, επιλέξτε τροφές όπως το σιτάρι, η κινόα και το ψωμί ολικής αλέσεως.

Για παράδειγμα, μια κούπα μαγειρεμένη κινόα προσφέρει περίπου 5 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ το λευκό ρύζι λιγότερο από 1 γραμμάριο. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως σας κρατούν χορτάτους για περισσότερο, βοηθώντας έτσι και στη διαχείριση του βάρους.

Καταναλώστε περισσότερα λαχανικά

Μια ποικιλία λαχανικών σε κάθε γεύμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε την πρόσληψη φυτικών ινών. Λαχανικά όπως τα καρότα, το μπρόκολο, τα παντζάρια και τα λαχανάκια Βρυξελλών είναι εξαιρετικά πλούσια σε φυτικές ίνες.

Μισή κούπα μαγειρεμένο καρότο περιέχει περίπου 2,3 γραμμάρια φυτικών ινών. Μην ξεχνάτε και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, που επίσης συμβάλλουν στην αύξηση της πρόληψης φυτικών ινών.

Καταναλώστε περισσότερα φρούτα

Τα φρούτα είναι ένας απολαυστικός και εύκολος τρόπος για να λάβετε περισσότερες φυτικές ίνες. Οι ξηροί καρποί, τα βατόμουρα, οι φράουλες και τα σμέουρα είναι από τις καλύτερες επιλογές.

Ένα μεγάλο αχλάδι με τη φλούδα του περιέχει περίπου 2 γραμμάρια ινών, ενώ μια κούπα φρέσκα σμέουρα περίπου 3,3 γραμμάρια. Επιδιώξτε να καταναλώνετε τουλάχιστον πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα.

Προσθέστε σπόρους chia στη διατροφή σας

Οι σπόροι chia έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς, και όχι άδικα. Αποτελούν μια εκπληκτική πηγή φυτικών ινών. 100 γραμμάρια σπόρων chia περιέχουν περίπου 34,4 γραμμάρια ινών. Είναι πλούσιοι σε αδιάλυτες φυτικές ίνες που αποκτούν μια υφή που μοιάζει με ζελέ όταν μουλιάζονται σε νερό. Επίσης περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο. Για να τους απολαύσετε, απλώς μουλιάστε τους σε νερό, για τουλάχιστον μισή ώρα ή αφήστε τους όλη τη νύχτα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

Greenpeace: Το τρένο είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ακριβότερο από το αεροπλάνο για τα ευρωπαϊκά ταξίδια

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

Nvidia: Εργάζεται πάνω σε νέο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Κίνα _ Θα ξεπερνά σε απόδοση το μοντέλο H20

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
22:01 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Η Νο1 συνήθεια 10 λεπτών για να κοιμάστε καλά και να έχετε περισσότερη ενέργεια – Τι έδειξε μελέτη

Εάν αναζητάτε έναν αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιώσετε τον ύπνο σας, να αυξήσετε την ενέργε...
15:19 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Πρώτη παγκόσμια μεταμόσχευση νωτιαίου μυελού με κύτταρα από τον ίδιο τον ασθενή – Επανάσταση στην αναγεννητική ιατρική

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση ανθρώπινου νωτιαίου...
15:08 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Δύο θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Ποιες περιοχές έχουν τα περισσότερα κρούσματα

Τον θάνατο δύο ανθρώπων και την επιβεβαίωση δώδεκα νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου ...
06:00 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Έντερο: Γιατρός αποκαλύπτει την Νο1 τροφή για βελτιωμένη πέψη και σταθερό σάκχαρο στο αίμα – Γιατί είναι απαραίτητο το μούλιασμα σε νερό

Ένας γιατρός συνιστά να συνδυάζετε ένα δημοφιλές superfood με νερό πριν το καταναλώσετε, προκε...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο