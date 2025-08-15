Ειδικός αποκαλύπτει τα 10 φρούτα που πρέπει να τρώτε για να χάσετε το λίπος στην κοιλιά – «Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες»

Θέλετε να χάσετε το επίμονο κοιλιακό λίπος και να ελέγξετε τις λιγούρες; Μία ειδικός στην απώλεια βάρους αποκαλύπτει τα 10 φρούτα, πλούσια σε φυτικές ίνες, που πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας. Μάθετε πώς η επιλογή των κατάλληλων τροφών θα σας κρατήσει χορτάτους και θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.

Πώς οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην απώλεια βάρους

Η Luisana Carrero επισημαίνει ότι η επιλογή φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και χαμηλές θερμίδες σας χορταίνουν και μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε σε έλλειμμα θερμίδων, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην διαχείριση της συνολικής πρόσληψη τροφής και στην απώλεια βάρους.

Τα 10 φρούτα που βοηθούν στην απώλεια του κοιλιακού λίπους

Η weight loss coach επισημαίνει 10 φρούτα που συμβάλλουν στη μείωση της λιγούρας για ανθυγιεινές τροφές και κατ’ επέκταση βοηθούν στην απώλεια σωματικού λίπους συμπεριλαμβανομένου και του κοιλιακού. Σύμφωνα με την ειδικό, πρέπει να εντάξετε στην διατροφή σας τα εξής:

Μούρα (φράουλες, μύρτιλλα, σμέουρα, βατόμουρα)

Μήλα

Αχλάδια

Πορτοκάλια

Ροδάκινα και νεκταρίνια

Μπανάνες

Καρπούζι και πεπόνι

Ακτινίδιο

Ανανά

Εσπεριδοειδή, όπως λεμόνια και λάιμ

Μούρα (φράουλες, μύρτιλλα, σμέουρα, βατόμουρα)

Έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Ιδανικό σε μπολ γιαουρτιού, smoothies ή ως σνακ.

Μήλα

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό, εξαιρετικά χορταστικά με σχετικά λίγες θερμίδες. Κόψτε τα σε φέτες και απολαύστε τα με κανέλα ή συνδυάστε τα με βούτυρο ξηρών καρπών.

Αχλάδια

Έχουν ακόμη υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες από τα μήλα και σας κρατούν χορτάτους βελτιώνοντας την πέψη.

Πορτοκάλια

Είναι εξαιρετικά υγιεινά και χορταστικά. Προτιμήστε ολόκληρο το φρούτο αντί για χυμό, καθώς ο χυμός έχει πολλές θερμίδες σε μια πολύ μικρή μερίδα.

Ροδάκινα και νεκταρίνια

Έχουν γλυκιά γεύση, ενυδατώνουν τον οργανισμό και είναι πλούσια σε ωφέλιμες φυτικές ίνες.

Μπανάνες

Έχουν ελαφρώς υψηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, αλλά αποτελούν εξαιρετικό σνακ πριν ή μετά την προπόνηση για ενέργεια.

Καρπούζι και πεπόνι

Ενυδατώνουν τον οργανισμό και έχουν λίγες θερμίδες. Ιδανική επιλογή όταν λαχταράτε κάτι γλυκό.

Ακτινίδιο

Πλούσιο σε βιταμίνη C και φυτικές ίνες.

Ανανάς

Έχει αντιφλεγμονώδη οφέλη και προσθέτει γλυκιά γεύση στα γεύματα.

Εσπεριδοειδή όπως λεμόνια και λάιμ

Δεν είναι φρούτα για σνακ, αλλά ιδανικά για να αρωματίσετε νερό, γιαούρτι ή γεύματα, αποφεύγοντας έτσι σάλτσες με πολλές θερμίδες.

«Συνδυάστε φρούτα με πρωτεΐνες ή υγιή λίπη (όπως γιαούρτι, τυρί cottage, αυγά ή ξηρούς καρπούς) για να παραμένετε χορτάτοι για περισσότερο και να διατηρείτε το σάκχαρο στο αίμα σε σταθερά επίπεδα, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την λιγούρα και τη διαχείριση της συνολικής πρόσληψης τροφής», προτείνει η Luisana.