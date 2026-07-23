Πολλές ώρες ύπνου: Μελέτη τις συνδέει με υψηλότερα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Ο επαρκής ύπνος θεωρείται απαραίτητος για την καλή υγεία, όμως μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι ο υπερβολικός ύπνος ίσως σχετίζεται με πρώιμες αλλαγές που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα που κοιμούνται συστηματικά πολλές ώρες εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα μιας πρωτεΐνης-βιοδείκτη της νόσου στο αίμα.

Μελέτη συνδέει τις πολλές ώρες ύπνου με υψηλότερα επίπεδα μιας πρωτεΐνης που σχετίζεται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Ο πολύς ύπνος κάθε νύχτα σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα μιας πρωτεΐνης στο αίμα που συνδέεται άμεσα με τη νόσο Αλτσχάιμερ, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες υγείας. Αυτό υποστηρίζει μια νέα μελέτη από το UT Health San Antonio, το ακαδημαϊκό κέντρο υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο.

Η στατιστική ανάλυση σε ένα δείγμα 2.410 συμμετεχόντων έδειξε μια σαφή σύνδεση μεταξύ της διάρκειας του ύπνου και της φωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης tau 181 (p-tau181). Πρόκειται για μια τροποποιημένη μορφή της πρωτεΐνης tau, η οποία αποτελεί σήμα κατατεθέν της νόσου Αλτσχάιμερ και μπορεί πλέον να ανιχνευθεί μέσω εξέτασης αίματος.

Πόσες ώρες ύπνου θεωρούνται «πολλές»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης:

Η τακτική διάρκεια ύπνου 8,5 έως 9 ωρών ανά νύχτα σχετίστηκε με αυξημένα επίπεδα της p-tau181.

Η πιο απότομη αύξηση των επιπέδων της πρωτεΐνης παρατηρήθηκε σε όσους κοιμόντουσαν πάνω από 10 ώρες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο υπερβολικός ύπνος ενδέχεται να αντικατοπτρίζει πρώιμες νευροεκφυλιστικές διεργασίες στον εγκέφαλο.

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το αν οι συνήθειες του ύπνου τους επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου τους», δήλωσε η Vanessa M. Young, Ph.D., MS, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Glenn Biggs για το Αλτσχάιμερ και τις Νευροεκφυλιστικές Νόσους.

«Επειδή πρόκειται για μια στιγμιαία αποτύπωση (snapshot) και όχι για μια μακροχρόνια μελέτη, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο πολύς ύπνος προκαλεί Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι η κατάσταση χρήζει παρακολούθησης και ότι ο περισσότερος ύπνος δεν είναι πάντα ο καλύτερος για την υγεία του εγκεφάλου».

Σχετικά με τη μελέτη

Η Dr. Young είναι η κύρια και υπεύθυνη συγγραφέας της μελέτης με τίτλο “Non-linear associations between sleep duration and plasma p-tau18im in the Framingham Heart Study”, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Alzheimer’s & Dementia. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της ιδρυτικής διευθύντριας του Ινστιτούτου Biggs, Sudha Seshadri, MD.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τη γνωστή μελέτη Framingham Heart Study. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 70 έτη (με απόκλιση ±8,45 χρόνια), ενώ το 55,2% του δείγματος ήταν γυναίκες.

Η σύνδεση με προηγούμενες μελέτες

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί συνέχεια μιας παρόμοιας μελέτης που έγινε το 2025, η οποία είχε συνδέσει τον ύπνο διάρκειας 9 ή περισσότερων ωρών με χειρότερη γνωστική απόδοση, ιδιαίτερα σε άτομα με κατάθλιψη.

Η τρέχουσα μελέτη προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: συνεκτίμησε πολλαπλούς παράγοντες υγείας και εξέτασε αιματικούς βιοδείκτες που εμπλέκονται στη νόσο Αλτσχάιμερ και τον νευροεκφυλισμό, συσχετίζοντάς τους με τη διάρκεια ύπνου που ανέφεραν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

Νόσος Αλτσχάιμερ και ώρες ύπνου: Τι αποκαλύπτουν οι νέοι βιοδείκτες αίματος

Τόσο η μικρή όσο και η μεγάλη διάρκεια ύπνου έχουν συσχετιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, η φύση των μη γραμμικών συσχετίσεων ανάμεσα στην ποσότητα του ύπνου και στους βιοδείκτες αίματος για τη νόσο και τη νευροεκφύλιση δεν είχε μελετηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος «μη γραμμική» σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ ύπνου και βιοδεικτών δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά αλλάζει σε ένταση ανάλογα με το πόσες ώρες κοιμάται κανείς.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η άνοια επηρεάζει 57 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να ευθύνεται για το 60% έως 70% των περιπτώσεων. Παρά τις πρόσφατες προόδους στις θεραπείες που τροποποιούν την πορεία της νόσου, το Αλτσχάιμερ παραμένει μια βαθιά ιατρική και κοινωνική πρόκληση.

Ύπνος: Ένας παράγοντας πρόληψης που μπορούμε να αλλάξουμε

Ως εκ τούτου, ο εντοπισμός τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη διάγνωση, την πρόληψη ή την καθυστέρηση της έναρξης της νόσου αποτελεί κρίσιμη ερευνητική προτεραιότητα. Ο ύπνος είναι ένας πολλά υποσχόμενος παράγοντας, αλλά τα μέχρι τώρα στοιχεία παρέμεναν περιορισμένα και μη καταληκτικά.

Στις κλινικές μελέτες, οι βιοδείκτες του Αλτσχάιμερ μετρώνται ως υποκατάστατα της παθολογίας της νόσου στον εγκέφαλο. Η πρόσφατη ανάπτυξη βιοδεικτών πλάσματος, οι οποίοι ανιχνεύονται εύκολα μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος, άνοιξε τον δρόμο για μια πιο ενδελεχή εξέταση της σχέσης μεταξύ ύπνου και Αλτσχάιμερ.

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου Biggs

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Biggs αναγνώρισαν ότι η αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων της περίφημης μελέτης Framingham Heart Study προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία. Μπόρεσαν να αναλύσουν ταυτόχρονα έως και τέσσερις βιοδείκτες αίματος, χρησιμοποιώντας ευέλικτες προσεγγίσεις μοντελοποίησης.

Χρησιμοποίησαν μη γραμμική μοντελοποίηση, η οποία –σε αντίθεση με τα γραμμικά μοντέλα που υποθέτουν έναν σταθερό ρυθμό μεταβολής σε ευθεία γραμμή– χρησιμοποιεί καμπύλες, εκθέτες και λογαρίθμους για να χαρτογραφήσει σύνθετες σχέσεις δεδομένων.

Πώς λειτουργεί: Σε ένα γράφημα διασποράς (scatterplot), τα μη γραμμικά σημεία σχηματίζουν ένα καμπύλο μοτίβο. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ των ωρών ύπνου και του κινδύνου Αλτσχάιμερ αλλάζει σε ένταση ή κατεύθυνση ανάλογα με το εύρος των δεδομένων.

Γιατί ο πολύς ύπνος μπορεί να αποτελεί «καμπανάκι» για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε μια ισχυρή, μη γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια ύπνου και τα επίπεδα της πρωτεΐνης p-tau181 στο αίμα. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα της πρωτεΐνης σε άτομα που κοιμούνταν 8,5 ώρες ή περισσότερο.

Το εύρημα αυτό προέκυψε αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη και προσάρμοσαν τα δεδομένα για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η υπνική άπνοια, η κατάθλιψη, η νεφρική λειτουργία και ο γονότυπος της απολιποπρωτεΐνης E ε4 (APOE ε4) – μια κοινή γενετική παραλλαγή που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όψιμης νόσου Αλτσχάιμερ και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η ερευνήτρια Young, η οποία έχει ηγηθεί στο παρελθόν συστηματικής ανασκόπησης για τη διάρκεια του ύπνου και τους βιοδείκτες του Αλτσχάιμερ, τόνισε ότι η μη γραμμική προσέγγιση ήταν απαραίτητη για αυτή την ανακάλυψη:

«Όταν προσπαθείς να περάσεις μια ευθεία γραμμή μέσα από δεδομένα που σχηματίζουν καμπύλη, χάνεις εντελώς την ουσία της ιστορίας. Ξέραμε από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι η σχέση μεταξύ ύπνου και αυτών των βιοδεικτών δεν θα ήταν απλή, και αυτό ακριβώς διαπιστώσαμε».

Μια εξειδικευμένη σύνδεση με τον εγκέφαλο

Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια για όλους τους βιοδείκτες που εξετάστηκαν. Οι ερευνητές ανέλυσαν ακόμη τρεις πρωτεΐνες του αίματος που σχετίζονται με τη βλάβη των εγκεφαλικών κυττάρων και τη νευροεκφύλιση. Ωστόσο, για αυτές τις πρωτεΐνες, η συσχέτιση με τον ύπνο εξαφανίστηκε μόλις συνυπολογίστηκε η νεφρική λειτουργία.

Μόνο η p-tau181 παρέμεινε σταθερή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η σύνδεση μεταξύ του παρατεταμένου ύπνου και αυτής της συγκεκριμένης πρωτεΐνης ενδέχεται να αφορά αποκλειστικά διεργασίες που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα «αναδεικνύουν τον παρατεταμένο ύπνο ως έναν πιθανό συμπεριφορικό δείκτη αυξημένων επιπέδων p-tau181, με προεκτάσεις στην αξιολόγηση κινδύνου που χρήζουν μελλοντικής επιβεβαίωσης».

Πότε πρέπει να μιλήσετε στον γιατρό σας

«Με απλά λόγια, εάν παρατηρείτε ότι κοιμάστε τακτικά 9 με 10 ώρες ή περισσότερο κάθε νύχτα, ίσως αξίζει να το αναφέρετε στον γιατρό σας. Μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη αφορμή για να συζητήσετε την ποιότητα του ύπνου σας και τη συνολική υγεία του εγκεφάλου σας», εξήγησε η Young.

Στη μελέτη συμμετείχαν επίσης επιστήμονες από κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως, όπως: