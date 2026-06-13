Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το βίντεο με την μπουνιά του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν – Μηνύσεις και από τις δύο ομάδες

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στη GBL, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού στη σειρά των τελικών με 3-2. Ωστόσο, το φινάλε του πέμπτου αγώνα στο ΣΕΦ συνοδεύτηκε από σοβαρές καταγγελίες των δύο ομάδων για όσα φέρονται να συνέβησαν μετά τη λήξη.

Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των «πρασίνων» και χτύπησε με γροθιά τον Κέντρικ Ναν. Σύμφωνα με την πλευρά του Παναθηναϊκού, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός τηλεοπτικού πεδίου και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον χώρο των αποδυτηρίων.

Στη δημοσιότητα βγήκε βίντεο από το επεισόδιο. Στο υλικό φαίνεται αρχικά μια αψιμαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες, ενώ οι ψυχραιμότεροι επιχειρούν να τους χωρίσουν. Στη συνέχεια, ο παίκτης του Ολυμπιακού πλησιάζει τον σταρ του Παναθηναϊκού και τον γρονθοκοπεί.

Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός προτίθεται να καταθέσει μήνυση εναντίον του Τζόουνς για βιαιοπραγία. Η πλευρά του Ολυμπιακού, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι ο Ναν ξεκίνησε την ένταση και ότι ο Τζόουνς αντέδρασε στη συνέχεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» προτίθενται επίσης να κινηθούν νομικά εναντίον του Ναν και του Ματίας Λεσόρ. Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, ο Ναν επιτέθηκε πρώτος στον Τζόουνς, πιάνοντάς τον από τον λαιμό, ενώ οι Πειραιώτες καταγγέλλουν ότι ο Λεσόρ χτύπησε αστυνομικό.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός καταγγέλλει ότι στο σημείο βρίσκονταν άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι επενέβησαν και, σύμφωνα με τους «πράσινους», χτύπησαν παίκτες της ομάδας. Η ίδια πλευρά αναφέρει ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχείρησαν να υπερασπιστούν τον συμπαίκτη τους, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.

Οι δύο ομάδες διατυπώνουν πλέον αντικρουόμενες καταγγελίες για τα γεγονότα που ακολούθησαν τον πέμπτο τελικό. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί σε νομικό επίπεδο, καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δηλώνουν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μηνύσεις για το επεισόδιο στα αποδυτήρια του ΣΕΦ.