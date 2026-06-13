Έξαλλος ο Αταμάν: Κατήγγειλε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και χτύπησε τον Ναν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις και αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέστρεψε έξαλλος στο μικρόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια των πρασίνων και έδωσε μπουνιά στον Κέντρικ Ναν.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Ναν να αποκαλύψει αν το περιστατικό ισχύει, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει.

Ο Τούρκος προπονητής είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Κέντρικ Ναν, μέσα στα αποδυτήρια. Οι παίκτες μου τον περιμένουν. Ο Κέντρικ Ναν είναι τραυματισμένος .Ποιός @@@ είναι αυτός; Εμείς αποδεχόμαστε την ήττα. Ήρθε στα αποδυτήρια ο Ταϊρίκ Τζόουνς να τον χτυπήσει. Τι είναι αυτό;»

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