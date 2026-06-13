Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 89-85: Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το Game 5 και κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό AKTOR με 89-85 στο Game 5 των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν, μετά και την κατάκτηση της EuroLeague πριν από μερικές εβδομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, αξιοποίησαν την έδρα τους και πήραν από νωρίς προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός έκανε σερί 9-2 στα πρώτα τρία λεπτά, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο μετά τα αμυντικά ριμπάουντ και έδωσε γρήγορο ρυθμό στην αναμέτρηση.

Ο Εργκίν Αταμάν δοκίμασε ξανά σχήμα με Σορτς και Ναν, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να βρει λύσεις μέσα από το pick and roll. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, από την άλλη πλευρά, επέλεξε τις γρήγορες επιθέσεις και πήρε ουσιαστικό πλεονέκτημα από το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά στο +9, περίπου 2:30 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου, με το σκορ στο 20-11. Οι γηπεδούχοι έφτασαν για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά, με το 24-13, και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 26-17.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός αξιοποίησε το πλεονέκτημά του στη ρακέτα. Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ έδωσαν λύσεις κοντά στο καλάθι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τη διψήφια διαφορά τους, φτάνοντας στο 31-21 στο 14ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες είχαν χαμηλά ποσοστά από τα 6,75 μέτρα, με τον Ολυμπιακό στο 15% και τον Παναθηναϊκό AKTOR στο 10%. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στα δίποντα, με 82% στα πρώτα 17 λεπτά, ενώ είχαν και εννέα περισσότερα ριμπάουντ, εκ των οποίων τα επτά ήταν επιθετικά.

Ο Ολυμπιακός έλεγξε σε μεγάλο βαθμό το πρώτο ημίχρονο, μοίρασε 11 ασίστ και βρήκε καλές συνεργασίες στο παρκέ. Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν και τα mismatch που δημιουργήθηκαν μετά τις αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού AKTOR, όπως αυτό ανάμεσα στον Τολιόπουλο και τον Πίτερς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 47-35. Ο Φουρνιέ είχε 10 πόντους και ο Βεζένκοφ είχε 13, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR στηρίχθηκε κυρίως στον Ναν, που είχε 8 πόντους, και στον Τολιόπουλο, που είχε 7.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έγινε καθοριστικός παράγοντας του αγώνα. Ο σέντερ του Ολυμπιακού κυριάρχησε στα ριμπάουντ και στο σκορ κοντά στο καλάθι, με αποτέλεσμα η διαφορά να ανέβει στο +17, με το σκορ στο 54-37 στο 23ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό και η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 20 πόντους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει την ταχύτητα των γηπεδούχων, όμως στη συνέχεια αντέδρασε και μείωσε γρήγορα στους 11 πόντους, με το σκορ στο 61-50 στο 27ο λεπτό.

Οι Λεσόρ και Ναν έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων, με 10 ο καθένας, ενώ το παιχνίδι απέκτησε ένταση. Ο Ναν αποβλήθηκε μαζί με τον Τζόουνς, οι δύο ομάδες εκτέλεσαν τις βολές από τις τεχνικές ποινές και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 69-59.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποίησε σχήμα με Μήτογλου, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Οσμάν και Σορτς, με στόχο να αξιοποιήσει τα pop out του Μήτογλου και την ταχύτητα του Σορτς στην επίθεση.

Ο Οσμάν μείωσε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό με δύο τρίποντα, διαμορφώνοντας το 78-70 στο 35ο λεπτό. Ο Σορτς πέτυχε στη συνέχεια λέι απ και έκανε το 78-72, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Σε κρίσιμο σημείο, ο Κόρι Τζόσεφ ευστόχησε σε καθοριστικό τρίποντο και έδωσε στον Ολυμπιακό προβάδισμα 81-72. Ο Βεζένκοφ συνέβαλε στη συνέχεια στο σκοράρισμα, με τους «ερυθρόλευκους» να ανεβάζουν ξανά τη διαφορά στο +11, με το σκορ στο 83-72.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προσπάθησε να πιέσει μέχρι το τέλος, όμως ο Ολυμπιακός κράτησε το προβάδισμα και πήρε τη νίκη με 89-85. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ελλάδας και έκλεισαν τη σεζόν με δύο σημαντικούς τίτλους.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 47-35, 69-59, 89-85