Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με βίντεο που δείχνει παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

Βίντεο που δείχνει παίκτες της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων και ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού, να καπνίζουν σε μπαλκόνι ξενοδοχείου παραμονή του αγώνα τους στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αυστραλία, προκάλεσε σάλο στη χώρα.

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Αθλητισμός

Τουρκία - Μουντιάλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σάλος στην Τουρκία από βίντεο που δείχνει παίκτες της εθνικής ομάδας να καπνίζουν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου, παραμονή του εναρκτήριου αγώνα στο Μουντιάλ.
  • Στο βίντεο έχουν καταγραφεί κάποιοι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού, να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου.
  • Το βίντεο προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών, ενώ ο προπονητής δεν έχει σχολιάσει ακόμα, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι ίσως είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σάλος στην Τουρκία από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με παίκτες της εθνικής ομάδας παραμονή του εναρκτήριου αγώνα στο Μουντιάλ κόντρα στην Αυστραλία.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί κάποιοι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διαμένει η αποστολή.

Το βίντεο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας, με έναν μάλιστα να γράφει στο «X» για τον Σογιοντσού πως:

«Δεν φτάνει που δεν αξίζει πλέον να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, τώρα καπνίζει και στο μπαλκόνι».

Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμα το περιστατικό. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ίσως το βίντεο είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δείτε το βίντεο:

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