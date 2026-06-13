Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με βίντεο που δείχνει παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου

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Σάλος στην Τουρκία από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με παίκτες της εθνικής ομάδας παραμονή του εναρκτήριου αγώνα στο Μουντιάλ κόντρα στην Αυστραλία.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί κάποιοι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Τσαγκλάρ Σογιουντσού να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διαμένει η αποστολή.

Το βίντεο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας, με έναν μάλιστα να γράφει στο «X» για τον Σογιοντσού πως:

«Δεν φτάνει που δεν αξίζει πλέον να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, τώρα καπνίζει και στο μπαλκόνι».

Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμα το περιστατικό. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ίσως το βίντεο είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δείτε το βίντεο: