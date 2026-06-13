Ιωάννινα: Σοβαρές ζημιές σε αμπελώνες στη Ζίτσα μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση – Απώλειες του 80% της παραγωγής

Η περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων επλήγη από ισχυρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων. Οι απώλειες στην παραγωγή της φετινής σοδειάς εκτιμώνται σε 70% έως 80%, με τους παραγωγούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη διάσωση και αποκατάσταση των φυτών.

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Αναστάτωση των αγροτών λόγω των εκτεταμένων ζημιών
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλειες της τάξεως έως και 80% της παραγωγής Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση στη Ζίτσα Ιωαννίνων, πλήττοντας περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων.
  • Οι απώλειες της φετινής σοδειάς εκτιμώνται στο 70%-80% σε πολλές καλλιέργειες, με τους αμπελώνες να εμφανίζουν εικόνα καταστροφής.
  • Οι παραγωγοί δίνουν μάχη για να διασώσουν τα φυτά με ψεκασμούς, καθώς η προτεραιότητα είναι η διατήρηση της υγείας των αμπελιών για να ανακάμψουν τα επόμενα χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση στη Ζίτσα Ιωαννίνων, πλήττοντας περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων. Οι παραγωγοί δίνουν μάχη για να διασώσουν τα φυτά, καθώς σε πολλές καλλιέργειες οι απώλειες της φετινής σοδειάς εκτιμώνται στο 70%-80%.

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Αν και το φαινόμενο διήρκεσε μόλις 15 έως 20 λεπτά, η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες.

Απώλειες του 80% της παραγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Οι αμπελώνες εμφανίζουν εικόνα καταστροφής, καθώς το χαλάζι προκάλεσε ζημιές στα φύλλα και στους βλαστούς των κλημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έσπασε ακόμη και τις κορυφές των φυτών. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλειες που σε ορισμένες εκτάσεις φτάνουν έως και το 80% της παραγωγής.

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Η κακοκαιρία επηρέασε περίπου 500 στρέμματα αμπελώνων, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη των αμπελιών. Από το πρωί του Σαββάτου (13/6/2026), οι παραγωγοί βρέθηκαν στα χωράφια τους πραγματοποιώντας ψεκασμούς με ειδικά σκευάσματα, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τα φυτά από περαιτέρω επιβαρύνσεις και να ενισχύσουν την αποκατάστασή τους.

Παρότι η φετινή σοδειά θεωρείται σε μεγάλο βαθμό χαμένη για πολλούς αμπελουργούς, η προτεραιότητα πλέον είναι η διατήρηση της υγείας των αμπελιών ώστε να μπορέσουν να ανακάμψουν και να συνεχίσουν να παράγουν τα επόμενα χρόνια.

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Η Ζίτσα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμπελουργικές ζώνες της Ηπείρου, γνωστή για ποικιλίες όπως η Ντεμπίνα και το Βλάχικο, οι οποίες δίνουν κρασιά με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

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