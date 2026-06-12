Κακοκαιρία με χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες – Ζημιές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα – BINTEO

Ισχυρές νεροποντές, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες με έντονη κεραυνική δραστηριότητα έπληξαν από το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως σε κεντρικές και βόρειες περιοχές. Τα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους, και ζημιές σε καλλιέργειες.

Το χαλάζι έπεσε με σφοδρότητα στα βορειοδυτικά της Αττικής, ενώ δρόμοι στις Αχαρνές μετατράπηκαν σε «ποτάμια». Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο της ΕΡΤ οι εικόνες δεν θυμίζουν καλοκαίρι, με την οδό Μακεδονίας στους Θρακομακεδόνες να πλημμυρίζει. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και η οδός Στρατηγού Καλλάρη στις Αχαρνές.

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Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στην Κοζάνη, όπου εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών καταστράφηκαν στην κοιλάδα Σεριγκιόλ. Μέσα σε λίγη ώρα, το νερό της βροχής ξεπέρασε τα 85 χιλιοστά, ενώ καλλιεργητές ανέφεραν ότι «δεν έμεινε ούτε φύλλο όρθιο».

Συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τη ζημιά, η οποία αφορά περίπου 1.000 στρέμματα με καλλιέργειες πατάτας και κρεμμυδιών. Ζημιές σε χωράφια και καλλιέργειες καταγράφονται και στα Φάρσαλα, μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε την περιοχή.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Εξαιτίας της ολισθηρότητας στο οδόστρωμα, στο ρεύμα από τα Ιωάννινα προς τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα η νταλίκα να ανατραπεί.