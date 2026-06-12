Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη – «Απογειώθηκε» η μετοχή της SpaceX στη Wall Street

Ο Έλον Μασκ έγινε σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία, μετά την εκρηκτική είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μετοχές της SpaceX ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στον δείκτη Nasdaq με το σύμβολο «SPCX», ανοίγοντας στα 150 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα κατά 11% από την τιμή της δημόσιας εγγραφής των 135 δολαρίων.

Λίγα λεπτά αργότερα, η μετοχή ξεπέρασε τα 160 δολάρια, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να υπερβεί τα 2 τρισ. δολάρια, καθιστώντας τη SpaceX μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα Bloomberg και CNBC, η άνοδος της μετοχής αύξησε την εκτιμώμενη περιουσία του Μασκ πάνω από το 1 τρισ. δολάρια, καθιστώντας τον τον πρώτο άνθρωπο που φτάνει σε αυτό το επίπεδο πλούτου.

Η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία

Η δημόσια εγγραφή της SpaceX θεωρείται η μεγαλύτερη στην ιστορία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Saudi Aramco, η οποία είχε αντλήσει 29,4 δισ. δολάρια το 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διατέθηκαν προς πώληση 555,6 εκατομμύρια μετοχές, ενώ η ζήτηση από τους επενδυτές υπήρξε εξαιρετικά ισχυρή.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, οι εντολές αγοράς ξεπέρασαν πολλαπλάσια τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, με τους μικροεπενδυτές να υποβάλλουν αιτήματα αγοράς άνω των 100 δισ. δολαρίων.

Η αυτοκρατορία της SpaceX και η περιουσία του Μασκ

Η SpaceX δραστηριοποιείται στους τομείς των διαστημικών εκτοξεύσεων, του δορυφορικού διαδικτύου και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην εταιρική της δομή περιλαμβάνονται η Starlink, η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης xAI και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Τον Φεβρουάριο η SpaceX συγχωνεύθηκε με την xAI του Μασκ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μετά τη δημόσια εγγραφή, ο Μασκ εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα, κατέχει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της SpaceX, ενώ αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι διατηρεί τον έλεγχο της πλειονότητας των δικαιωμάτων ψήφου.

Νέο ορόσημο για τον κλάδο της τεχνολογίας

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες μεγάλες δημόσιες εγγραφές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης μέσα στο 2026, όπως η Anthropic και η OpenAI.

«Η είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, καθώς η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης περνά στην επόμενη φάση», δήλωσε ο αναλυτής της Wedbush, Νταν Άιβς.