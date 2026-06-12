Παναθηναϊκός: Ανοίγει το T-Center για τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό

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Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) τις πόρτες του T-Center, προκειμένου οι φίλαθλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν από το γήπεδο τον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 και θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όλοι μαζί τον αγώνα, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της ομάδας.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με την επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να επιβραβεύσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξή του στη φετινή σεζόν. Για την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα εκδοθούν ειδικά εισιτήρια – προσκλήσεις.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, η ομάδα μας δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό των Playoffs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Για μία ακόμη σεζόν εσείς αποτελέσατε τον «έκτο μας παίκτη».

Εσείς που ήσασταν εκεί κάθε δευτερόλεπτο, γεμίζοντας το «σπίτι» μας και στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό με τον δικό σας μοναδικό τρόπο.

Εσείς που ζήσατε μαζί μας την κάθε στιγμή, την κάθε κατοχή…

Εσείς που στηρίξατε με όλη σας την ψυχή την ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Που ήσασταν δίπλα της στις χαρές και στις λύπες.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει το Σάββατο (13/6) το Telekom Center Athens και σας προσκαλεί να δώσουμε όλοι μαζί την τελευταία «μάχη» της σεζόν, που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας.

Το κόστος του ατομικού δελτίου εισόδου είναι μηδενικό αλλά, για λόγους ασφαλείας, απαιτείται η ταυτοποίησή του μέσω Gov Wallet για την είσοδό σας στο γήπεδο.

📅 Σάββατο, 13 Ιουνίου, οι θύρες ανοίγουν στις 16:00 📍 Telekom Center Athens

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Τα εισιτήρια διαρκείας ΔΕΝ ισχύουν για το συγκεκριμένο event. Οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προβούν σε εκ νέου απόκτηση του δελτίου εισόδου τους.

Δεν είναι απαραίτητη η αγορά membership για την απόκτηση κάθε δελτίου εισόδου. Ο μέγιστος αριθμός αγοράς ανά άτομο είναι τα 5.

Η προπώληση πραγματοποιείται σε αποκλειστική συνεργασία με την Ticketmaster Hellas.

Θα λειτουργούν τα διαθέσιμα Box Offices, που βρίσκονται έξω από τη Θύρα 31, καθώς και απέναντι από το P6, δίπλα από το κολυμβητήριο.

Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4 και P8, στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης. Η είσοδος όλων των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις εισόδους Α’ και Δ’. Συνιστάται η χρήση ΜΜΜ για την πρόσβασή σας στο γήπεδο.

Μέχρι το τέλος του αγώνα, στο γήπεδο, δεν θα λειτουργούν τα PAOSHOP Spots ούτε τα σημεία διάθεσης φαγητού και αναψυκτικών, καθώς απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση για το συγκεκριμένο event. Ωστόσο, θα υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ διάθεση νερού για όλους τους φιλάθλους.

Στο πλαίσιο της διατήρησης της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαγορεύεται η είσοδος, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων και δίκυκλων σε σημεία που δεν προβλέπονται για τον σκοπό αυτό, περιμετρικά του γηπέδου και εντός του περιβάλλοντος χώρου του Telekom Center Athens.»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν το ατομικό δελτίο εισόδου τους μέσω του CLUB 1908. Η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση μέσω Gov Wallet, ενώ οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:00.