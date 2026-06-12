Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείωτη…»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, σε δηλώσεις της σε εκδήλωση, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει μπλοκάρει άπειρα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξέφρασε επίσης την άποψή της για την υπόθεση του Στάθη Σχίζα με τη «Soula Glamorous». 

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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Φωτογραφία: Instagram/alexandra__panagiotarou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι, όπου αναφέρθηκε στο γεγονός πως έχει μπλοκάρει πολύ κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Σχετικά με την υπόθεση Στάθη Σχίζα και «Soula Glamorous», η influencer δήλωσε πως «είναι πάρα πολύ κρίμα ο κάθε άνθρωπος πίσω από ένα πληκτρολόγιο να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλει».
  • Η ίδια τόνισε ότι «Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείωτη», καθώς «Οτιδήποτε μου χαλάει την ενέργεια θέλω να το αποβάλλω».

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Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στη διάρκεια των δηλώσεών της στις τηλεοπτικές κάμερες, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στο «Buongiorno», η influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στο γεγονός πως έχει μπλοκάρει πολύ κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση του Στάθη Σχίζα με τη «Soula Glamorous», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε πως: «Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίμα ο κάθε άνθρωπος πίσω από ένα πληκτρολόγιο να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλει και να εκφέρει άποψη. Στην τελική δεν έχεις και το θάρρος όταν κρύβεσαι πίσω από το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Αν θες να πεις κάτι, μπορείς να το κάνεις από προσωπικό λογαριασμό». 

Στη συνέχεια, η influencer και επιχειρηματίας ανέφερε ότι: «Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείωτη, πραγματικά ανεξάντλητη. Οτιδήποτε μου χαλάει την ενέργεια θέλω να το αποβάλλω. Οτιδήποτε νιώθω ότι με βαραίνει, με μικραίνει, και δεν με αφήνει να εξελιχθώ, γιατί πολλές φορές και τα σχόλια σίγουρα μας επηρεάζουν, θέλω να το αποβάλλω από τη ζωή μου». 

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