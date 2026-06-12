Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείωτη…»

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συνάντησαν σε εκδήλωση οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στη διάρκεια των δηλώσεών της στις τηλεοπτικές κάμερες, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στο «Buongiorno», η influencer και επιχειρηματίας αναφέρθηκε στο γεγονός πως έχει μπλοκάρει πολύ κόσμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση του Στάθη Σχίζα με τη «Soula Glamorous», η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απάντησε πως: «Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι είναι πάρα πολύ κρίμα ο κάθε άνθρωπος πίσω από ένα πληκτρολόγιο να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλει και να εκφέρει άποψη. Στην τελική δεν έχεις και το θάρρος όταν κρύβεσαι πίσω από το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Αν θες να πεις κάτι, μπορείς να το κάνεις από προσωπικό λογαριασμό».

Στη συνέχεια, η influencer και επιχειρηματίας ανέφερε ότι: «Έχω μπλοκάρει άπειρα άτομα, η λίστα είναι ατελείωτη, πραγματικά ανεξάντλητη. Οτιδήποτε μου χαλάει την ενέργεια θέλω να το αποβάλλω. Οτιδήποτε νιώθω ότι με βαραίνει, με μικραίνει, και δεν με αφήνει να εξελιχθώ, γιατί πολλές φορές και τα σχόλια σίγουρα μας επηρεάζουν, θέλω να το αποβάλλω από τη ζωή μου».