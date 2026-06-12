Τέιλορ Σουίφτ: Έγινε η νεότερη γυναίκα στο Songwriters Hall of Fame – Η αποθέωση από τον Σπίλμπεργκ και η ατάκα από το «Yellowstone»

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ιστορία για ακόμη μία φορά, καθώς έγινε η νεότερη γυναίκα που εντάσσεται στο διάσημο Songwriters Hall of Fame (SHOF).

Στην λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η παγκόσμια σούπερ σταρ της ποπ, τιμήθηκε για το πρωτογενές και σπουδαιότερο ταλέντο της -τη συγγραφή στίχων και μουσικής-, γνωρίζοντας την αποθέωση από κορυφαίες προσωπικότητες της τέχνης, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι.

Μια λαμπερή βραδιά με εκλεκτούς καλεσμένους

Η Σουίφτ εντάχθηκε επίσημα στην «Κλάση του 2026» του θεσμού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1969 από τους Τζόνι Μέρσερ, Έιμπ Όλμαν και Χάουι Ρίτσμοντ – με την Λίντα Μοράν να διατελεί πρόεδρος και CEO από το 2011 και τον Νάιλ Ρότζερς ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Μαζί της τιμήθηκαν σπουδαία ονόματα όπως η Αλανίς Μορισέτ, ο Κένι Λόγκινς, οι Τζιν Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ των KISS, καθώς και οι δημιουργοί Γουόλτερ Αφανασίεφ, Τέρι Μπρίτεν & Γκράχαμ Λάιλ και Κρίστοφερ «Tricky» Στιούαρτ.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον πλανήτη, η Σουίφτ απόλαυσε τη βραδιά όπως κάθε άλλος προσκεκλημένος.



Μίλησε με παρευρισκόμενους πριν από το δείπνο, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής τραγουδούσε και χόρευε στο τραπέζι της, δείχνοντας ιδιαίτερο ενθουσιασμό με την εμφάνιση του Τζον Φόγκερτι και την καθηλωτική ερμηνεία της Αλανίς Μορισέτ.

Στο τραπέζι της δημιουργού κάθονταν ο αρραβωνιαστικός της Τράβις Κέλσι, η μελλοντική πεθερά της Ντόνα Κέλσι, οι γονείς της, καθώς και ο διάσημος σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ με τη σύζυγό του, Κέιτ Κάπσοου.

Η συγκίνηση και η εισαγωγή από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Όταν ήρθε η ώρα για την τελευταία εισαγωγή της βραδιάς στο SHOF, το ρολόι έδειχνε μεσάνυχτα παρά τέταρτο. Ο καλλιτέχνης Sombr ανέβηκε στη σκηνή προσφέροντας μια glam-rock εκτέλεση του «Cardigan» (άλμπουμ «Folklore»), που είχε βρεθεί στο No. 1 του Hot 100 το 2020.

Sombr honored Taylor Swift at Songwriters Hall of Fame ceremony with a stunning rendition of her song ‘Cardigan.’ Swift became the youngest recipient of the accolade on June 11, 2026. #sombr #taylorswift pic.twitter.com/LCSR8mBHdZ — MTN (@movietv_news) June 12, 2026



«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, σε ευχαριστώ Τέιλορ που με εμπιστεύτηκες», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ετοιμάστηκε να ερμηνεύσει το «Dear John», ένα κομμάτι από το άλμπουμ «Speak Now» το οποίο η Σουίφτ είχε γράψει εξ ολοκλήρου μόνη της.

Sombr sings “Dear John” during Taylor Swift’s induction to the Songwriters Hall of Fame pic.twitter.com/GFbP8SUVZS — The Hollywood Reporter (@THR) June 12, 2026



Λόγω του άγχους του, ο Sombr μπέρδεψε τα λόγια του και είπε γελώντας: «Αυτό το επόμενο τραγούδι η Τέιλορ το έγραψε όταν ήταν 19 ετών και με ενέπνευσε πραγματικά… Έχω τόσο άγχος. Με κοιτάζει αυτή τη στιγμή και εγώ μιλάω για τη μουσική της. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο».

Η Σουίφτ τον χειροκρότησε ενθαρρυντικά και στη συνέχεια τραγούδησε χαμηλόφωνα το κομμάτι μαζί με τους γονείς της.

Την τιμή να την εισάγει στο Hall of Fame είχε ο βραβευμένος με Όσκαρ καλεσμένος της, Στίβεν Σπίλμπεργκ. «Ως σκηνοθέτης, έχω πλήρη επίγνωση της δύναμης που μπορεί να έχει η μουσική στο κοινό», σημείωσε, τονίζοντας ότι τα τραγούδια της έχουν τη δύναμη να μας ενώνουν παντού.

«Είτε τραγουδιούνται με όλη τη δύναμη των πνευμόνων μας στα αυτοκίνητά μας, σε χώρους λατρείας, σε αγώνες ποδοσφαίρου ή στους δρόμους της Μινεσότα», δήλωσε..

Η βραχνιασμένη φωνή και η ατάκα από το «Yellowstone»

Η Σουίφτ ανέβηκε στη σκηνή αφού πρώτα αγκάλιασε τη Λιζ Ρόουζ, στενή της συνεργάτιδα από τα πρώτα της βήματα, η οποία είχε ενταχθεί στο SHOF το 2023.



Μόλις άρχισε να μιλάει, έγινε φανερό ότι η φωνή της ήταν ιδιαίτερα βραχνή, αποτέλεσμα του «Knicks Mania» που επικρατεί στη Νέα Υόρκη, καθώς το προηγούμενο βράδυ βρισκόταν στα VIP του Madison Square Garden μαζί με τον Κέλσι, πανηγυρίζοντας τη νίκη των Νικς έναντι των Σπερς.

«Γύρισα σπίτι και έλεγα στον εαυτό μου: “Πρέπει να σταματήσεις να ουρλιάζεις, ουρλιάζεις πάρα πολύ, ουρλιάζεις αντί να μιλάς, είσαι υπερβολικά ενθουσιασμένη”. Μετά είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις καταπληκτικές ερμηνείες που είδα απόψε, και απλώς συνέχισα να ουρλιάζω και δεν σταμάτησα ποτέ να ουρλιάζω και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό — πέρασα φανταστικά», είπε η ίδια.

Η Σουίφτ, η οποία έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ πωλήσεων με το περσινό της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», έχει συγκεντρώσει 14 No. 1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100 και έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, θέλησε να δώσει μια συμβουλή στην επόμενη γενιά δημιουργών.

Πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, χρησιμοποίησε μια ατάκα από την αγαπημένη της τηλεοπτική σειρά, «Yellowstone», υιοθετώντας μάλιστα μια νότια προφορά: «”Είναι η μόνη σταθερά στη ζωή, γιε μου: αν χτίσεις κάτι που αξίζει να το έχεις, κάποιος θα προσπαθήσει να σου το πάρει“».

Στη συνέχεια εξήγησε το σκεπτικό της πίσω από το συγκεκριμένο απόσπασμα: «Χρησιμοποιώ αυτό το ρητό για να αναφερθώ στην αυτοεκτίμηση, την ψυχική ηρεμία και το μοναδικό όραμα που πρέπει να έχεις ως δημιουργός».

«Το να δέχεσαι θετικά σχόλια και να βλέπεις τους ανθρώπους να αγαπούν αυτό που έγραψες είναι απίστευτο… αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς και τα αρνητικά σχόλια. Αν φτιάξεις οτιδήποτε φοβερό, κάποιος εκεί έξω θα πει φρικτά πράγματα γι’ αυτό. Ή θα διαστρεβλώσει αυτό που εννοούσες, μετατρέποντάς το σε κάτι εντελώς μη αναγνωρίσιμο για εσένα».

Με πληροφορίες από: Billboard